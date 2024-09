Foodora om mulig forbud av tobakkssalg på nett: – Bommer grovt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dersom forbudet blir realitet, kan 20 prosent av omsetningen til dagligvareutfordreren forsvinne, skriver E24.

Hensikten med forbudet er å hindre at ulovlige produkter kommer inn til Norge, samt gi barn og unge mindre tilgang til tobakksprodukter.

– Vi mener at forslaget bommer grovt, skriver Foodora i sitt høringssvar.

– Dette er et omsetningstap som en liten dagligvareaktør som Foodora Market ikke vil være i stand til å bære, og vil sannsynligvis føre til nedleggelse av Foodora Market, skriver selskapet videre.

Tobakkssalg fra flere nettbaserte dagligvareaktører vil bli berørt dersom forbudet blir en realitet, blant annet Oda, Foodora Market og Wolt Market.

– Vi kjenner oss ikke igjen i at det er lettere å kjøpe røyk for mindreårige på Oda enn på Kiwi. I Oda møter vi kunden fysisk når vi leverer ut øl og tobakk, og vi sjekker legitimasjon dersom vi er i tvil om kunden er under 25 år, sier kommersiell direktør Anders Hansen i Oda til E24.

