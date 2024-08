Kvinne siktet for trusler med skytevåpen i Sandnes – skal ha skutt mot bygning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er ikke helt klart ennå hvor mange skudd som ble avfyrt, men det var i hvert fall mer enn ett, sier operasjonsleder Roger Litlatun i Sørvest politidistrikt til NTB natt til lørdag.

Kvinnen ble ikke skadet i hendelsen, men ble fremstilt for helsehjelp senere. Under pågripelsen ble det funnet et skytevåpen i nærheten av kvinnen.

Den siktede er en tidligere kjenning av politiet.

Taxisjåfør skal ha blitt truet

Politiet fikk melding klokken 0.26 om at en taxisjåfør skal ha blitt truet med pistol på E39 ved Stangeland i Sandnes.

Sjåføren, som er en mann i 50-årene, kom seg ut av bilen, før kvinnen løsnet flere skudd. Taxisjåføren ble ikke skadet, og ble senere avhørt. Der skal han ha forklart at kvinnen avfyrte flere skudd gjennom en rute i bilen og at han selv hadde blitt truet med skytevåpen.

– Det skytes mot en bygning i Stavanger. Taxisjåføren klarte etter hvert å stoppe – og både han og kvinnen gikk ut av bilen. Kort tid senere ble hun pågrepet, sier jourhavende jurist Anne Mette Dale i Sørvest politidistrikt til VG.

Politiet begynte kort tid etter hendelsen et søk med bevæpnede mannskaper etter en kvinne som stakk fra stedet. E39 på stedet ble stengt mens politiet søkte etter kvinnen.

Klokken 0.50 fant de kvinnen i Heigreveien. Hun ble anropt av politiet, men fulgte ikke påleggene som ble gitt, og politiet løsnet derfor flere varselskudd.

Ingen ble skadet i forbindelse med pågripelsen.

Truet en annen

Politiet kom i kontakt med et vitne som hevdet at kvinnen også hadde truet ham kort tid før hun ble pågrepet.

Vitnet forklarte at han hadde kommet kjørende og at siktede hadde pekt mot ham med pistolen. Mistenkte løsnet så flere skudd i nærheten av vitnets bil.

Verken vitnet eller bilen ble truffet.

