Brann i bolighus i Porsgrunn – politiet er i kontakt med beboerne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er uklart hva som har forårsaket brannen og dette vil bli gjenstand for videre etterforskning, opplyser Sørøst politidistrikt i politiloggen.

Huset er ikke beboelig, skriver politiet.

Politiets innsatsleder Ståle Fuglaas opplyser til NRK at et vitne har fått i seg røyk, men er ikke alvorlig skadet.

Politiet meldte først om brannen klokken 07.55 lørdag morgen. De opplyste at det brant kraftig fra taket og at det var mye røyk i området. Det var ikke fare for spredning.

På dette tidspunktet var de usikre på om det befant seg folk inne i huset.

Politiet opplyste klokken 08.41 at brannvesenet hadde kontroll på brannen.

– Deler av taket har rast ned over boligen, skrev politiet.

Det var naboer som meldte fra om brannen, sier operasjonsleder Victoria Hillveg til NRK.

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)