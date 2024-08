Regjeringen vil oppheve taushetsplikten for prester

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er en grunnleggende verdi at det finnes trygge rom for fortrolige samtaler. Dette er et gode som har blitt opprettholdt av kirkene i lang tid, og der flere tros- og livssynssamfunn har gitt ulike bidrag etter hvert som sektoren i Norge har blitt mer mangfoldig. Den gjeldende reguleringen reiser likevel flere utfordringer som vi må se nærmere på, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

I et høringsnotat foreslår regjeringen å opphevet den lovpålagte taushetsplikten, blant annet fordi utviklingen på feltet har gjort det uklart hvem som faller inn under begrepene «prester og forstandere og disses hjelpere» i straffelovens paragraf 211.

