– Hovedspørsmålet Raja stiller seg i denne kronikken er jo om toleranse egentlig er rett medisin? Jeg lurer jo på hva det andre alternativet er Raja? spør Abdullah Alsabeehg tidligere varaordfører og nå nestleder i bystyregruppa til Ap i Oslo.

Bakgrunnen for kronikken som ble publisert i Aftenposten er Abid Raja sin nye bok «Vår ære og vår frykt» der Raja forteller om en personlig reise i det muslimske Europa.

Alsabeehg forteller at etter at kronikken til Abid Raja kom ut har han fått flere meldinger fra folk i minoritetsmiljøer som mener at her må en politiker stå fram og si ifra.

– Raja gir en gavepakke til høyreekstremister, mener Alsabeehg og det skaper dyp bekymring hos flere.

Ny bok fra Raja

I kronikken skriver Raja blant annet at Norge og Europa vil se helt annerledes ut om 50 år fordi antallet mennesker med innvandrerbakgrunn vil fortsette å øke, og om vi har stoppet opp og spurt oss om hva dette vil bety.

Videre deler han sine bekymringer og skriver at han ikke lenger tror at det vil gå seg til, men heller at det blir verre å sameksistere. Han takker også «landsbyen» som endret hans konservative pakistanske verdier. Han peker på verdier i islam, slik som at de ikke tillater homofili, sex utenfor ekteskap eller blasfemiske ytringer, som verdiforskjeller han mener ikke lar seg forene.

Abid Raja debuterte i samfunnsdebatten som talsperson for Islamsk Råd Norge, ble senere kulturminister og nå nestleder for Venstre, er også kjent som forfatter. Han har opplevd stor suksess som etter at han delte sin personlige historie i boka « Min skyld ».

– Jeg har lest første boka hans, og synes det er tøft og fint at Raja deler sin personlige historie, men vi må ikke glemme at dette er kun en historie. Det han gjør i kronikken nå er å generalisere en hel gruppe menneske som han mener har samme holdninger. Vi vet at det er store forskjeller også blant muslimer, påpeker Alsabeehg.

Han mener Raja beskriver en utfordring som ikke er der.

Linda Noor er daglig leder ved Minotenk og spaltist i Dagsavisen.

– Vi må snakke ut ifra forskning og ikke minst fakta

Tidligere har spaltist i Dagsavisen Linda Noor skrevet en kronikk som svar på Raja sine uttalelser, hun henviser til ulik forskning fra blant annet FAFO, IMDi og KIFO som viser at det er meget høy oppslutning blant norske muslimer om verdier som likestilling og individuell frihet.

Hun avviser blant annet Raja sin påstand om stor økning i antall innvandre om noen tiår, og skriver videre at i henhold til de høyeste estimatene vil muslimer fortsatt utgjøre en liten og svært sammensatt og fraksjonert minoritet på maks 11–14 % av Europas befolkning i 2050.

I kronikken beskriver Raja nordmenn som en homogen gruppe, noe Alsabeehg avviser.

– Har han glemt kvener, samer og andre minoritetsmiljøer, og den fornorskningspolitikken? Vi har jo en lang historie som han unnlater å ta med, sier han.

Alsabeehg mener at hvis Raja virkelig er bekymret for hvordan det norske samfunnet skal se ut som om noen tiår, så bør han komme med konkrete løsninger istedenfor å bidra til å skape flere motsetninger blant ulike grupper i landet. En politiker på hans nivå bør holde seg unna slike problembeskrivelser uten å komme med løsninger, sier Alsabeehg og legger til:

– Vi politikere har ytringsfrihet, men samtidig har vi et ansvar. Det vi sier, kan påvirke andre. Vi må snakke ut ifra forskning og ikke minst fakta. Jeg redd for at flere ikke får med seg hele bilde av situasjonen, men kun Raja sine påstander.

– Verdt å kjempe for

Abid Raja

Abid Raja har fått forelagt hele kritikken både fra Linda Noor og Abdullah Alsabeehg og svarer i en e-post slik:

– Jeg har skrevet en ny bok som heter «Vår ære og vår frykt», som er en personlig fortelling om det muslimske Europa og Norge. Som født og oppvokst i Norge har jeg lært enormt mye om likestilling, og moderne frihetsverdier. Jeg mener disse verdiene er verdt å kjempe for, og at også unge mennesker fra det muslimske miljøet fortjener å leve fullt ut frie liv. Jeg mener et liv i frihet er bedre enn å leve et undertrykket liv. At det skal være kontroversielt å si skjønner jeg i grunnen ikke. Så skal jeg selvsagt tåle motbøren som kommer, endringer er aldri lett, men jeg har gjennom boken vist at det er mulig, og frihet er noe å strekke seg etter. Så kan alle selv lese boken og gjøre seg opp sin egen mening, sier Raja.

