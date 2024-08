Stadig flere ukrainske flyktninger i jobb: – Utviklingen går rett vei

Det er langt flere enn for alle ukrainere i Norge sett under ett, ifølge Arbeidsdepartementet.

– Utviklingen går riktig vei, men enda flere må i jobb framover, sier arbeids og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

I juni viste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at over 10.000 ukrainere som har kommet til Norge etter at krigen startet, var i jobb. Det er over 25 prosent av alle i arbeidsfør alder.

– Arbeid er viktig for den enkelte, og det er viktig for samfunnet. Derfor stiller vi krav, og vi stiller opp. Ukrainske fordrevne som kommer til Norge skal møte de samme kravene og forventningene som alle andre, sier Brenna og legger til:

– Og vi som samfunn skal legge til rette for at de kan jobbe. Det er gledelig at grepene vi har tatt for dette fungerer, sier statsråden.

I Norge har det blitt bosatt i underkant av 30.000 både i 2022 og 2023, og nesten 15.000 så langt i år.

– Regjeringen har tatt flere grep for å få flere i arbeid. Vi stiller blant annet krav om at introduksjonsprogrammet for ukrainere skal bestå av minst 15 timer arbeidstrening etter tre måneder, i tillegg til norskopplæring. Selv om vi nå ser en positiv utvikling, forventer jeg at enda flere kommer raskt ut i arbeid fremover, sier Brenna.

I dag skal arbeids- og inkluderingsministeren møte norske kommuner til et digitalt møte om tema.

