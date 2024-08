Bla opp for Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre forberedte publikum tirsdag på at regjeringen vil måtte prioritere tøffere neste år. Regjeringen sitter nå i budsjettkonferanse for å forberede neste års pengebruk.

Det er ikke mangel på behov. Den internasjonale sikkerhetssituasjonen vil kreve store investeringer i forsvarssektoren. Kriminalitetsutviklingen er faretruende og vil måtte prioriteres. Helsesektoren er krevende og regjeringen skal få ned helsekøene i valgåret 2025.

Gi Ukraina reelle sjanser til å vinne krigen i øst

Når svaret ikke er å bruke mer penger, må det velges. Regjeringen vil måtte ta upopulære valg. Vi forventer at det ikke vil spares på støtten til Ukrainas kamp. Snarere tvert om. Sommerens offensiv inn i Russland har vist at Ukraina har evne og vilje til å avgjøre krigen, men de trenger ressurser − penger og våpen.

I helgen markerte Ukraina sin selvstendighet. Mandag svarte Russland på frihetsfeiringen ved å gjennomføre ett av krigens største angrep mot hovedstaden Kyiv. Sivil infrastruktur ble igjen rammet hardt.

Den norske offisielle retorikken er veldig tydelig på at ukrainernes kamp er vår kamp, og at Ukraina er et bolverk mot krefter som også ønsker å ramme oss. Vi forventer at store ord om frihet og demokrati underbygges med å gi Ukraina reelle sjanser til å vinne krigen i øst. Få land i verden har våre finansielle muskler. Nå er tidspunktet for å bruke dem. Det må ikke bli pinlig avstand mellom den politiske patosen og den konkrete hjelpen.

Les også: Det kan ikke være alder som avgjør om man blir ufør eller ikke, skriver Dagsavisen

Nansen-programmet på 75 milliarder over fem år til sivile og militære formål, som Stortinget har vedtatt, er for lite. Støre har uttrykt at han vil komme til Stortinget for å diskutere omfanget av støtten. Signalene er velkomne. Statsbudsjettet for 2025 bør ikke bare inneholde en opptrapping av vår egen forsvarsevne, men også Ukrainas.

Norge har vært en viktig støttespiller, og vi har ingenting å skamme oss over selv om debatten går over hvor i hierarkiet av bidragsytere Norge befinner seg. Vi kan uansett gjøre mer med oljepengene våre, og det helt uten at det skaper press i hjemlig økonomi.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet