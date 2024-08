Dyrevernsorganisasjon saksøker staten – vil redde hund

Hunden Sam har vært i politiets varetekt siden juni 2023, mens saken er blitt behandlet i rettsvesenet, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Mandag behandler Oslo tingrett det nyeste kapittelet i saken. Organisasjonen Noah – for dyrs rettigheter har overtatt eierskapet av hunden, og saksøker nå staten med hensikt å få omgjort beslutningen om å avlive den.

Det var den 16. juni 2023 at hunden trolig angrep, bet og skadet fem sauer og to lam på Mysusæter i Gudbrandsdalen. I regjeringsadvokatens sluttinnlegg kommer det fram at ett av lammene døde som følge av skadene, mens resten av dyrene måtte nødslaktes.

Hundeeieren ble frikjent

Bonden krevde erstatning på 71.229 kroner fra eieren, som også fikk en bot. I Vestre Innlandet tingrett ble hundeeieren frikjent, men samtidig dømt til å betale 36.000 kroner i erstatning.

– De mener nok at det er hunden som står bak skadene. Nøkkelen er at de likevel mener hundeeieren ikke har vært uaktsom, sa hundeeierens forsvarer Kjersti Brevik Møller den gang.

I etterkant av angrepet ble hunden altså begjært avlivet, en beslutning som ble påklaget. Eieren fikk ikke medhold i klagen sin. På et tidspunkt overtok Noah hunden, og dermed det juridiske ansvaret for dyret og regningene for kennelen den holdes på. De ønsker å ta saken videre på grunn av endringene i hundeloven som trådte i kraft et halvt år før angrepet.

Mentalundersøkelse ikke gjennomført

– Den nye hundeloven peker på at avliving skal være absolutt siste utvei. I forarbeidene er saueangrep brukt som eksempel på tilfeller hvor andre tiltak burde benyttes foran avliving, sier leder Siri Martinsen i Noah.

Brevik Møller fungerer som Noahs advokat i denne saken. I tillegg til den prinsipielle siden, legger hun også vekt på at organisasjonen har bedt om en mentalundersøkelse av hunden, for å vurdere dens aggresjon og risikoen for gjentakelse. Denne undersøkelsen er ikke blitt gjennomført, noe Noah mener er en saksbehandlingsfeil.

På bakgrunn av disse faktorene anfører Noah som saksøker at politiets vedtak om avliving er uforholdsmessig og ugyldig. Regjeringsadvokaten, som representerer staten, anfører at vedtaket er gyldig og bygd på korrekt rettsanvendelse.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: «Mr. Normal» erstatter Stoltenberg: – Én oppgave skiller seg ut (+)

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: – Det er så trist å lese disse historiene (+)