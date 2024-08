Nav-sjefen får kritikk for direktøransettelser

De fire fagforeningene Norsk Tjenestemannslag i Nav, Arbeids- og velferdsetatens yrkesorganisasjon (AVYO), Unio og Akademikerne mener Nav-sjefen har tatt snarveier og omgått å drøfte to sentrale lederstillinger med dem, skriver Aftenposten.

De trekker spesielt fram to ansettelser. Den ene er en midlertidig stilling som assisterende direktør, en stilling Holte selv har opprettet og ansatt en person i. Selv sier han at det var akutt å opprette stillingen fordi to andre direktører slutter i september.

Den andre er ansettelsen av en midlertidig HR-direktør som følge av at den nåværende HR-direktøren er en av dem som slutter neste måned.

– Vi er sjokkerte over at han tar slike avgjørelser. Når Holte forklarer dette, sier han at han selv har et behov for det. Det er greit at han trenger det, men det er ikke det eneste som er viktig eller riktig, sier leder Torgeir Homme i Norsk Tjenestemannslag i Nav til Aftenposten.

Han mener fagforeningene har rett til å si sitt om behovet for og oppgavene som tilfaller den nye assisterende direktøren. Det har de ikke fått, mener Homme. Fagforeningene mener dessuten at det ikke er hjemmel til å ansette noen i en stilling på dette nivået midlertidig, og mener den burde vært lyst ut.

Holte anklages i tillegg for å «hente flere fra samme miljø», i og med at de to nye ansettelsene begge har bakgrunn fra Skatteetaten, noe Holte selv også har.

