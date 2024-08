Vinmonopolet har solgt under 1000 liter av bryllupsginen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tall som Dagbladet har hentet inn fra Vinmonopolet, viser at det en god uke før bryllupsdagen var solgt 986 liter av prinsesseginen, eller rundt 1400 flasker.

I juli ble det kjent at Vinmonopolet stanset salget av ginen som er produsert til bryllupet, fordi den kunne være ulovlig. Vinmonopolet konkluderte med at etiketten med monogrammet var i strid med reklameforbudet.

Ginen ble imidlertid tilgjengelig igjen etter at grossisten endret etiketten. Salgstallene for Vinmonopolet viser imidlertid at bryllupsginen er solgt langt mindre enn den mest solgte ginen i perioden mai til nå. Det er i den samme perioden solgt 17.000 flasker av bestselgeren i kategorien.

Bare 15 prosent av Polets butikker har tatt inn prinsesseginen. I de andre butikkene må man bestille den gjennom det såkalte bestillingsutvalget.

