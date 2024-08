SSB: Nordmenn med flest reiser på 9 år i andre kvartal

Mens antall innenlandsreiser fra april til juni lå på samme nivå som andre kvartal i fjor, med 5,7 millioner reiser, økte antall utenlandsreiser. Samlet er dette det høyeste antall reiser som noen gang er målt for et andre kvartal i Reiseundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Økningen kommer også til tross for at fjorårets andre kvartal inkluderte reiser i forbindelse med påsken, mens påsken i år var tidlig, og faller under første kvartal.

– Til tross for svak krone og dyrtid, viser vår statistikk at nordmenn fortsatt prioriterer å reise. Det er økningen i reiser til utlandet som nå driver opp det totale antallet reiser blant nordmenn, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i SSB.

– For første gang på fem år øker ikke antall reiser i Norge. Vi dro på 5,7 millioner reiser i eget land, like mange som på samme tid i fjor, fortsetter Guro Henriksen.

