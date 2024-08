Italia-guide: Ikke dra dit – dra heller hit

Du vil på ferie til Italia, men frykten for å gå i flokk for å besøke severdighetene står langt ned på ønskelista. Da er det godt å vite at det finnes alternativer til Roma, Venezia og Amalfikysten.

Det er ikke til å komme unna at landet, som er på topp fem-lista over hvor nordmenn sa at de skulle på utenlandsferie i år, har mye å by på. Dagsavisen har tidligere skrevet om noen av Italias mindre kjente landsbyer og hvordan du kan reise fra den ene til den andre.

Hvis du vil prøve deg på noen andre alternativer, har vi satt sammen ei liste over steder du bør vurdere («ingen nevnt, ingen glemt» er ikke tilfellet i denne saken – her er det fryktelig mye som kunne vært med). Øde er det ikke mulig å garantere at det vil være, men kanskje du får litt bedre plass rundt deg mens du nyter en kaffe, pasta eller aperol spritz.

---

Noen viktige ting å ha med seg før Italia-ferien:

Sommeren er det klart mest populære tidspunktet å besøke Italia, med topp i juli-august.

Varmen er helt reell. Flere av Italias mest populære reisemål steker godt om sommeren, som Roma og Firenze.

De beste restaurantene ligger, her som de fleste andre steder, ikke nødvendigvis vegg i vegg med de mest populære turistattraksjonene. Test ut sidegater, og les deg gjerne opp på hvilken signaturrett stedet du reiser til kan skilte med.

Det er mye å se i Italia. Med mindre du foretrekker kort tid på hvert sted, ikke gap over for mye på én tur.

---

Du vil til Roma:

Vi starter vanskelig, for kan noe annet i Italia direkte sammenlignes med «Den evige stad»? Roma er et yndet reisemål året rundt, og kanskje særlig etter pandemien har bilder og videoer av lange køer til diverse attraksjoner preget sosiale medier. Selv om du kan komme deg bort fra de største menneskemengdene, Roma har mange nabolag utafor sentrumskjernen, skal du stå tidlig opp hvis du har håp om selfie aleine på Spansketrappa.

Det er lite som kan måle seg med Colosseum og Vatikanet, men Bologna trekkes ofte fram som Roma-alternativ byferie i Italia. Byen ligger rundt to timer med hurtigtog nord for Roma, og er særlig kjent som en gourmetby, skriver VisitItaly. Videre har Bologna Italias eldste universitet og flere kulturopplevelser du kan få med deg. Byen er flat og fin og tilrettelagt for sykling.

Bologna kan kanskje ikke direkte sammenlignes med Roma, men byen trekkes fram som et godt alternativ for å unngå de største menneskemengdene som fyller Italias hovedstad. (RossHelen/Getty Images/iStockphoto)

Eller hva med Padova, en av Italias eldste byer? Her er både romerske ruiner og renessanse-historie blant det du kan utforske.

Du vil til Firenze/Pisa:

Nevnte Bologna ligger heller ikke langt unna populære Firenze og Pisa. Hvis du absolutt skal ha bilde av deg selv med Pisa-tårnet, er det uansett bare en halvtimes tid til Lucca. Byen kan spore røttene sine langt tilbake, og ble romersk koloni i år 180 før vår tidsregning. Lucca er omkranset av en bymur, som man kan sykle på, fra renessansen. Som i resten av Italia er det både mat og kultur å friste med i tillegg. Inne i sentrum ligger den ovalformede Piazza dell’ Anfiteatro, en åpen plass oppå et gammelt amfiteater. Eller hva med å gå de 233 trinnene opp Guinigi-tårnet for å skue utover byen?

Piazza dell' Anfiteatro i Lucca stikker seg ut med sin ovale form. (travelism/Getty Images)

Genova, Bari, Trieste, Ferrara og Torino nevnes av blant andre TimeOut i deres oversikt over Italias mest undervurderte byer. Det samme gjelder Matera i sør. På grunn av fattigdom og sosiale utfordringer ble den stemplet som Italias «skam», men har steget i popularitet i det siste. Flere av byens over 3000 «sassi», huleboliger, er gjort om til hoteller og restauranter, mens andre er kapeller og kirker med fresker og utskjæringer.

I fylket Puglia i Italias «hæl» ligger byen som har blitt omtalt som Sør-Italias Firenze: Lecce. Historisk sentrum er på linje med flere av Lecces mer turistifiserte konkurrenter, og byen kan skilte med både et romersk amfiteater fra det andre århundret og arkitektur fra barokken.

Lecce kan blant annet vise til gammelt amfiteater. (EunikaSopotnicka/Getty Images/iStockphoto)

Du vil til Venezia:

Verdensarvbyen Venezia synker, og det kan se ut til at mange prøver å presse inn et besøk før lagunen skyller over Markusplassen (mer enn vannmassene som jevnlig oversvømmer byen). Elsket og hatet – tilreisendes meninger om byen er delte. Venezia har attpåtil innført turistskatt for dagsturister i år. Og selv om du lett kan komme deg litt unna de største menneskemengdene ved å hoppe ombord en vaporetto, båtbuss, og holde deg innafor Venezia, er det ikke langt til andre kanalbyer.

En kort båttur tar deg til Murano eller Burano. Burano har med sine fargerike hus dukket opp på mang en instagram-konto. Mange små øyer som kobles med kanaler mellom, og bruer over, gjør at det er mye som kan minne om Venezia. I Murano er glassblåsing det store, og du kan få en oppvisning i hvor kort tid ekspertene bruker på å lage både det ene og andre.

Murano kan i likhet med Venezia skilte med kanaler. (Gavin Guan/Getty Images/iStockphoto)

I lagunen ligger også Torcello, som var republikken Venezias originale øy-bebyggelse. I dag er øya nærmest forlatt, med kun 15 innbyggere, ifølge Ca’ Foscari-universitetet i Venezia. I middelalderen var Torcello en stor havn, men etter det ellevte århundre ble øya sakte, men sikkert forlatt. Den mosaikk-dekkede basilikaen, Basilica di Santa Maria Assunta, er Venezias eldste.

Torcello symboliserer Venezias mytiske fødested, og både turister og venetianere anser stedet som et underverk, et tilfluktssted fra Venezias menneskemengde, skriver de.

Torcello har bare 15 fastboende, og øya utenfor Venezia omtales som et tilfluktssted fra menneskemengden i den mer kjente byen rett ved. (Aliaksandr Antanovich/Getty Images/iStockphoto)

Du vil til Amalfikysten:

Vil du følge i Peer Gynts fotspor står kanskje Sorrento, sør for Napoli, høyt opp å reiselista di. Det var her Henrik Ibsen fullførte arbeidet med Peer Gynt, og 14 år seinere kom han tilbake og skreiv Gengangere. En kort tur fra Sorrento ligger Amalfikysten, fra Positano i vest til Vietri sul Mare i øst. Amalfi og Positano lokker tusenvis av turister hvert eneste år, om ikke dag. Hva med å heller sette kurs for noen av de andre byene langs kysten, som Atrani eller Praiano?

Praiano omtales som en av de mindre turistifiserte byene på Amalfikysten. (amoklv/Getty Images/iStockphoto)

Ellers er det ikke manko på kyst i Italia, så det er ikke vanskelig å finne et sted å slikke sol. Hvis målet er å ha noen ekstra centimeter mellom din strandstol og naboens, har reisemagasinet Conde Nast Traveller ei liste over Italias beste bortgjemte strender.

Du vil til Sardinia eller Sicilia:





Amfiteateret i Taormina på Sicilia har spektakulær utsikt, men byen har sett en oppsving i antall turister etter HBO-serien The White Lotus. (Ines Margot Zander)

Sicilia og Sardinia er populære reisemål både sommer og vinter. De siste somrene har imidlertid begge øyene vært gjengangere på lista over hvor det er varmest i Italia. På Sicilia har dessuten HBO-serien The White Lotus trukket mange til Taormina, en by der du både kan få inn kultur og luksusshopping. Men det er ikke til å komme unna at dette er populære reisemål, selv om det også her er muligheter for å finne mindre turistifiserte landsbyer og strender.

Heldigvis har Italia hauger av vakre øyer med mye av det samme på menyen: blått hav og strender. Rett nord for Sicilia ligger De eoliske øyer, kjent som et reisemål for italienske jetsettere. Her kan du øyhoppe til vulkanøya Stromboli, eller nyte late dager på en av de seks andre øyene i øygruppa.

San Bartolo-kirika på øya Alicudi. (Zio Bob/Getty Images/iStockphoto)

Lipari er den største og mest befolkede øya, Vulcano omtales som den mest naturskjønne, Salina den grønneste og villeste, mens Filicudi har en forhistorisk landsby og øygruppas største og mest spektakulære grotte (La Grotta del Bue Marino).

Panarea er den minste av øyene, men tiltrekker seg likevel et hundretalls tilreisende. Sist men ikke minst har du Alicudi – den minst turistifiserte og nesten ubebodde øya. Også omtalt som «Den hemmelige øya» er dette øygruppas minst besøkte øy, det er få veier og vegetasjonen dekker mye av landskapet.

Litt utenfor Napoli ligger Ischia, men før du kommer dit ligger øya Procida. I år er øya utnevnt som Italias kulturhovedstad, og blant annet tettstedet Corricella trekker mange turister. Fargerike hus klynger seg oppover fra havna og restaurantene ligger på rekke og rad.

Båter ligger i havna i Corricella på øya Procida, som er italiensk kulturhovedstad i 2024. (Ines Margot Zander)

Du vil til Dolomittene:

Dolomittene i Syd-Tirol i nordøst er populære for turgåere og skiturister. I disse fjellene kan du gå guidede turer mellom festningsverk, bestige flere topper og nyte god mat på en av de mange fjellhyttene.

Men hvis du vil være enda litt mer aleine, nevnes de italienske alpene i nordvest som et godt alternativ (Dolomittene er teknisk sett også alpene). Tross fjellturer tilpasset alle nivåer, med slående panoramautsikter, er det færre som tar turen hit når det er varmere vær. Det kan bety både mer ro og billigere overnattingsmuligheter, skriver Walks of Italy.

Lenger vest i Alpene ligger den gamle romerske byen Aosta, som er vel verdt et besøk. Den, og flere av de andre reisemålene ved fjellene, omtales som både billigere og mer tilgjengelige enn deres motstykker i Dolomittene.

I Aosta-dalen vest i Italia finner du blant annet «den blå innsjøen», med Matterhorn i bakgrunnen. (e55evu/Getty Images)

