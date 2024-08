Sentralstyret i KrF anbefaler at det kalles inn til landsmøte i januar

Sentralstyret i Kristelig Folkeparti vedtok onsdag kveld å fremskynde KrFs landsstyremøte med elleve dager til 16. september. På dette møtet vil landsstyret vurdere om det skal innkalles til et ekstraordinært landsmøte knyttet til valg av ny partileder.

Et samlet sentralstyre anbefaler landsstyret å kalle inn til dette valget i forbindelse med KrFs landskonferanse 25.–26. januar 2025.

– I kveld har KrFs sentralstyre hatt et godt møte hvor vi har diskutert prosess for veien videre for KrF. Vi har vedtatt at vi innkaller landsstyret til møte 16. september, sier fungerende KrF-leder Dag Inge Ulstein.

Sentralstyret møttes onsdag for første gang etter turbulensen i forrige uke, som endte med at Olaug Bollestad gikk av som partileder.

Ulstein overtok som partileder etter Bollestad, men har gjort det klart at han ikke ønsker å bli sittende. Ulstein har også sagt at han ikke ønsker gjenvalg til Stortinget.

Bakgrunnen for uroen i partiet er blant annet at tre ansatte i KrF skal ha sendt et skriftlig varsel der de blant annet anklager partileder Olaug Bollestad for en kritikkverdig lederstil.

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)