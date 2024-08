Tore Strømøy til VG: – Jeg har «kjærlighetssorg»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg elsker NRK og vil alltid gjøre det. Jeg skulle gjerne vært sammen med NRK for evig, sier han til VG.

Han sier han har en form for kjærlighetssorg over å ha fått beskjed om at hans tjenester ikke lenger er ønsket av NRK. Selv vil han ikke svare på hvorfor det er slutt på samarbeidet.

– Det får NRK selv svare på. Jeg forholder meg bare til situasjonen sånn den er blitt.

Mandag ble det kjent at NRK ikke lenger ønsker å samarbeide med Strømøy. Ifølge Medier24 og Dagbladet skulle han på lufta i radio samme morgen.

– Det stemmer at vi byttet programleder på «Godt selskap» i går. Jeg mener at det ikke er riktig av meg å gå inn i detaljene i samtalene med en oppdragstaker, sier regionsredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK.

