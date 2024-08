Marie Sneve Martinussen på topp for Rødt i Akershus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Innstillingen fra nominasjonskomiteen er ikke formelt klar, men komiteen har allerede gått ut med sine tre øverste kandidater. I tillegg til Martinussen, finner man Joachim Espe på andreplass og Negar Enayati på tredjeplass, skriver Klassekampen.

Martinussen har aldri bodd i Akershus og har ingen tilknytning til fylket, men har likevel representert det på Stortinget siden det forrige stortingsvalget i 2021.

Tidligere partileder Bjørnar Moxnes har varslet at han ønsker førsteplassen i på lista i Oslo, og Martinussen sier at det da ikke var aktuelt for henne å utfordre ham om den.

– Som sagt er jeg glad for mye støtte fra hele partiet, men nå har jeg brukt tre år på å bli kjent med Akershus og tenker det er fint å fortsette med det, sier hun til Klassekampen.

