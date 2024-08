KrF-veteraner etterlyser hurtig partileder-avklaring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hvis vi skal nå ut til både tidligere og potensielle velgere, har vi bare tiden og veien. Derfor kan vi ikke vente til vårens landsmøte med å velge ny ledelse. Den bør velges på et ekstraordinært landsmøte i november etter at nominasjonsprosessen i fylkene er avklart, sier mangeårig stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan til VG.

Han var fra 2019 til 2021 leder for KrFs stortingsgruppe, og har i sommer fungert som en av Olaug Bollestads nærmeste rådgivere. Han er bekymret for partiet etter den dramatiske avgangen til den tidligere partilederen, og mener håndteringen av saken ikke har vært et vakkert syn.

– Det er en håndtering som står til stryk. Det ble en uverdig situasjon for henne, sier Grøvan.

KrFs skal etter planen ha ordinært landsmøte fra 24. til 27. april neste år, der det blant annet skal velges en ny partiledelse. Oluf Maurud, som lenge var leder for KrF i Innlandet og tidligere Hedmark, mener i likhet med Grøvan at det blir for lenge å vente.

– Situasjonen er veldig tung for KrF nå. Nå er det derfor viktig å få på plass en ny partileder raskest mulig. Vi må avvikle et ekstraordinært landsmøte for å få denne på plass i høst. Det er bare ett år til valget, minner Maurud om.

