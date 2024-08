Skademeldingene tikker inn etter uværet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er et tall som kommer til å øke de nærmeste dagene.

– Gjennom kvelden og natten har det jevnt og trutt kommet inn skademeldinger. Det gjelder i hovedsak stormskader og vann inn i utette bygg. De typiske vindskadene er bygningsskader på tak, vinduer og dører, og takstein som fyker av gårde, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

– Gått bra

Han sier de arbeider med å få en mer detaljert oversikt over de enkelte skadene. Foreløpig er det meldt om flest skader i Akershus, Østfold og Buskerud.

– For hver enkelt som blir rammet, er det like ille uansett, men i den store sammenhengen ser det ut til at dette har gått relativt bra og er en liten hendelse, tross alt, sier kommunikasjonssjefen.

Skader for millioner

– Vi venter fortsatt pågang i dag og de nærmeste dagene, og fortsatt er det en uavklart situasjon lenger nord i landet, sier han. Rysstad påpeker at det er altfor tidlig å si noe om omfanget i kroner, men fastslår at det i det minste vil dreie seg om mange millioner kroner.

En gjennomsnittserstatning for en vannskade ligger mellom 50-100.000 kroner, mens for vind er det en del lavere.

