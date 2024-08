Kvinnefronten kritisk til ny abortlov

I dag kan kvinner ta abort etter uke 12 hvis «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Regjeringen foreslår nå at medisinske tilstander hos fosteret som hovedregel ikke skal gi direkte adgang til å innvilge abort etter uke 18. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) avviste at endringen var en innstramming, da han la frem lovforslaget fredag. Det er lederen i Kvinnefronten uenig i.

– Dette er å gå med på premissene til de som ønsker totalforbud mot abort. Det er premisset om at kvinner diskriminerer og sorterer når de tar avgjørelsen om å ta abort, sier hun til Klassekampen.

Kristiansen mener at kvinner påføres skyld og skam gjennom ordlyden i forslaget, og kaller det «politikk for å please noen kristne, konservative miljøer».

– Selvbestemt abort er faktisk kvinners menneskerettighet. Vi må slutte å snakke om abort som en rettighet vi helst ikke skal bruke, sier hun til avisen.

Klassekampen skriver at Kvinnefronten i utgangspunktet ikke ønsker noen grense for når kvinner kan velge å gjennomføre en abort. Lederen i Kvinnefronten understreker at hun er glad for at regjeringen går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

– Vi er kjempeglade for å ha fått utvidet grensen og tar en halv kake for det. Men det er fortsatt en lang vei å gå.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Frykt før valget: – Jeg går bare ut når jeg virkelig må

Les også: – Russere glemmer ikke