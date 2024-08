Fornærmet i Høiby-saken avhørt i timevis torsdag kveld

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avhøret varte i tre timer, men det ble ikke helt ferdig og skal fortsette senere, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til avisa. Larsen forteller at kvinnen i avhøret snakket utdypende om hendelsesforløpet.

Det er snakk om kvinnen som var i leiligheten med Høiby på Frogner natt til 4. august.

Høiby skulle også etter planen avhøres torsdag, men dette ble utsatt til neste uke.

Politiet rykket 4. august ut til en adresse på Frogner i Oslo i forbindelse med en voldshendelse i en leilighet i løpet av natten.

Det var først én kvinne som hadde status som fornærmet i saken. Høiby innrømmet 16. august at han hadde utøvd kroppskrenkelse og skadeverk. Han kalte den fornærmede kvinnen sin kjæreste og pekte på at han har rusproblemer og psykiske lidelser.

Siden har to av Høibys ekskjærester offentlig kommet med voldsanklager mot ham, og politiet har åpnet etterforskning. Høiby er ikke siktet for noe mot de to tidligere kjærestene, men har status som mistenkt.

