Blotteproblem i Moss: Politiet vil at vitner skal ta bilder

Fredag varslet en kvinne politiet om blotting i Moss sentrum, skriver Moss Avis.

En voksen mann med nordisk utseende hadde plutselig kledd av seg da han møtte kvinnen utenfor kinoen i byen. Politiet har ikke funnet gjerningsmannen, selv om kvinnen varslet kort tid etter.

– Patruljen har vært ute for å nøste opp i dette, men kom aldri over ham. Det er en ukjent gjerningsperson enn så lenge, sier politistasjonssjef Henning Dalbye i Moss til avisen.

Forrige uke skal en mann ha onanert i en leketøysbutikk i sentrum.

– Det har vært en del blottetilfeller i vår og i sommer. Hvorvidt flere tilfellene har en tilknytning til hverandre, har vi ikke svare på, i hvert fall ikke per nå, sier politistasjonssjefen.

Dalbye har en oppfordring til folk som blir utsatt for blotting i byen, for at det skal bli lettere å spore opp blotterne.

– Så dersom man har anledning, bør man forsøke å ta et bilde og/eller filme vedkommende, som et bevis i saken overfor oss, sier han.

