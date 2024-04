Hvor blir det av lærersatsingen i Oslo?

Vi må gjøre læreryrket mer attraktivt. Da er lønna det enkleste for skoleeier å påvirke direkte, gjennom de årlige tariffoppgjørene. Dersom lektorene skulle få en solid lønnsutvikling over tid vil yrkets status også trekkes opp – og rekrutteringen bedres.

Men dette har ikke Oslo kommune prioritert. Årets TBU-rapport viser at undervisningsansatte har hatt den dårligste lønnsutviklingen i offentlig sektor de siste ti årene. Hva skyldes det at arbeidsgiver år etter år velger å gi lektorer og lærere en dårligere lønnsvekst enn alle andre grupper?

Det rimer dårlig med at flere byråd i Oslo har hatt «høye ambisjoner for elevene», har mål om å «løfte Osloskolen» og skal «skape den beste skolen».

Når vi vet at høyt kvalifiserte lektorer og lærere er avgjørende for at elevene skal få best mulig undervisning, er det skrikende paradoksalt at Oslo kommune ikke sørger for å tilby det til alle elever.

Lektorlaget har fått nok av politikere som lover velgerne gull og grønne skoger, samtidig som man gir lærerne den dårligste lønnsutviklingen og dermed undergraver rekrutteringen til yrket.

Man skulle kanskje tro at Osloskolen tilbyr kvalifiserte lektorer og lærere til alle elever. Oslo har en befolkning med høyt utdanningsnivå, og mange ønsker å bo her. Det burde være et godt utgangspunkt for å rekruttere og beholde høyt kompetente skolefolk.

Det er skrikende paradoksalt at Oslo kommune ikke sørger for å tilby kvalifiserte lærerkrefter til alle elever.

Merkelig nok er det ikke slik. Tall fra SSB (2022) viser at kun 65 % av undervisningsansatte i Oslo har lektor- eller lærerutdanning. Samtidig viser statistikken at hele 12 % av undervisningsansatte i hovedstaden har utdanningsnivå «videregående utdanning eller lavere». Det skal sies at denne statistikken inkluderer lærere på private skoler, men disse utgjør bare en tidel av tallmaterialet. Det er derfor Osloskolen som er avgjørende for disse elendige tallene.

I Lektorlaget har vi problemer med å avgjøre hvilket av disse tallene som er mest sjokkerende. Det er uansett oppsiktsvekkende at Osloskolen, som gjentatte ganger brukes som et utstillingsvindu for ulike partiers skolepolitikk, har så lav andel kvalifisert undervisningspersonell.

Kan det være annet enn frekkhetens nådegave som tillater vekslende byråd å markedsføre sin skolepolitikk gjennom Osloskolen, uten å sørge for at alle elever får kvalifiserte lærere?

22. april går man i gang med årets lønnsoppgjør. Da har Oslo en ypperlig anledning til å vise med handling at man skal «skape den beste skolen». Rett og slett ved å gi lektorene et skikkelig lønnsløft.

Det er på tide nå.

