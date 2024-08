Torsdagens avhør av Borg Høiby utsettes til neste uke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter politiadvokat Henriette Taxt Røstadli til NRK.

Årsaken er at Høibys forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, ikke har mulighet til å delta torsdag, opplyser Røstadli.

Høiby innrømmet 16. august at han hadde utøvd kroppskrenkelse og skadeverk. Han kalte den fornærmede kvinnen sin kjæreste, og pekte på at han har rusproblemer og psykiske lidelser.

Tross den åpne innrømmelsen, som ble formidlet til mediene via hans advokat Øyvind Bratlien, har ikke Høiby latt seg avhøre av politiet, over to uker etter hendelsen. Politiet vil ikke si noe om når dette skal skje.

– Etter ønske fra advokat har vi ikke gått ut med tid og sted for avhør. Vi vil generelt gi noe mer informasjon i saken på fredag, opplyser pressesjef Unni Grøndahl i Oslo politidistrikt til NTB.

Les også: Flertallet mener Märtha Louise bør si fra seg prinsessetittelen

Les også: Kongehuset reserverer seg mot eksklusive fotoavtaler under prinsessebryllupet

Les også: Høibys ekskjæreste: – Hun vil få fram sannheten