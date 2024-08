To pågrepet i politiaksjon mot mistenkt barneekteskap i Oslo

Det bekrefter Martin Strand, leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, overfor VG.

– Politiet hadde informasjon om at et mulig bryllup, med en brud under 16 år, skulle finne sted torsdag kveld. Politiet ser alvorlig på barneekteskap, og det ble derfor viktig å avverge en slik mulig hendelse, skriver Martin Strand i en epost til VG.

En jente under 16 år ble ivaretatt av barnevernet, som var med og bisto politiaksjonen. Hun har nå status som fornærmet i saken og har fått oppnevnt Eitya Rehman som bistandsadvokat. Hun har ingen kommentar til saken.

Begge de to pågrepne nekter straffskyld. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 262 annet ledd, som sier at personer kan straffes dersom de «etablerer en ekteskapslignende forbindelse» med noen som er under 16 år.

– Han nekter straffskyld. Han sier at dette ikke var en ekteskapsinngåelse, men en forlovelsesfest, sier advokat Bjørn Erik Rødser til VG, som forsvarer den ene siktede mannen.

