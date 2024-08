Støre reiser til Kina i september – møter trolig Xi Jinping

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg ser fram til å reise til Kina. Norge skal ha samarbeid og politisk kontakt med Kina på områder som er viktige for norske interesser. Vi skal også samarbeide i viktige globale spørsmål, som klima og det grønne skiftet, sier statsministeren.

I løpet av den tre dager lange turen skal Støre innom Beijing og Shanghai. I Beijing planlegges det for politiske møter, blant annet med president Xi Jinping og statsminister Li Qiang.

Statsministeren skal også møte norsk og kinesisk næringsliv i de to storbyene. En mindre næringslivsdelegasjon blir med på reisen.

– Norge har mye handel med Kina. Landet er Norges tredje største handelspartner etter EU og USA. Norge importerer mye fra Kina, og landet er også et viktig marked for flere norske næringer og bedrifter. Det er med på å skape arbeidsplasser her hjemme i Norge, sier Støre.

Les også: Lastebilsjåfør Hanne (24) fikk beskjed om at hun burde bli frisør

Les også: Streiket for tariffavtale: Nå har de fleste sluttet å være fagorganisert (+)

Debatt: Hvorfor så stille om ME og long-covid, Vestre? (+)