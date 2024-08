Masseflukt fra Fellesforbundet etter vellykket streik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ansatte på Olivia Hegdehaugsveien gjennomførte en lang og krevende streik i fjor. Saken fikk mye omtale i media, og daværende byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, var blant dem som engasjerte seg. Eggum brukte deler av åpningstalen under foreningens landsmøte til å hylle de streikende Olivia-ansatte, skrev FriFagbevegelse. De ansatte endte nemlig opp med å oppnå hovedmålet: Å få på plass en tariffavtale ved Oslo-restauranten.

Det skjedde mot restaurantledelsen vilje. Ledelsen hevdet nemlig at de fleste ansatte ikke ville ha en slik avtale.

Nå, ett år og noen måneder senere, er kun en liten brøkdel av de ansatte ved Olivia Hegdehaugsveien fortsatt medlemmer av Fellesforbundet. Les restaurantledelsens kommentar rundt dette lenger ned i saken.

Til tross for frafallet mener Merethe Solberg, leder av Fellesforbundet avdeling 10, at streiken ikke var meningsløs.

– Streiken var ikke forgjeves, fordi det var en viktig kamp å ta. Det er aldri forgjeves å kjempe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Vi visste at noen av medlemmene våre ville slutte, sier hun til Dagsavisen.

Hun ønsker ikke å si nøyaktig hvor mange ansatte på restauranten som fortsatt er fagorganisert gjennom dem, men Dagsavisen er kjent med at færre enn ti per nå er registrert i medlemsregisteret. Under streiken var de rundt 20 medlemmer, ifølge en person med kjennskap til saken.

Dagsavisen har forsøkt å få noen av de tidligere eller nåværende medlemmene i tale, uten hell.

Klubbleder Kasim Shah (til venstre) er én av dem som har sluttet i jobben etter at de fikk på plass en tariffavtale. Her sammen med Christopher Beckham, leder i Handel og Kontor, under streiken i fjor. (Brian Cliff Olguin)

Ute av bransjen

Ett unntak er Kasim Shah. Han var klubbleder på Olivia Hegdehaugsveien og satt i salen og mottok applaus da Jørn Eggum skrøt av de ansattes streikeinnsats under Fellesforbundets landsmøte.

Nå er han én av dem som har sagt opp stillingen ved restauranten, til tross for at de fikk på plass en tariffavtale der som fortsatt er gjeldende i dag. Siden da har han engasjert seg i Fellesforbundet og begynt med studier.

Shah mener det er flere grunner til at mange av de tidligere streikende på Olivia Hegdehaugsveien ikke lenger er fagorganiserte. Hovedgrunnen mener han er at mange har slutta i både jobben og bransjen.

– Folk slutter ofte på restauranter. Bransjen har mange studenter og arbeidsinnvandrere. De går videre i livene sine, forteller han.

Det samme påpeker Solberg.

Til tross for at det er normalt med utskiftninger av personell i bransjen, har de dog ikke klart å få mange av de nye ansatte ved denne restauranten til å fagorganisere seg hos dem.

Det mener Solberg arbeidsgiveren bevisst har forhindret.

– Føler de vil miste jobben av å være fagorganisert

– Jeg vet at de tillitsvalgte har jobbet hardt med å få nye medlemmer inn, men det har vært vanskelig når arbeidsgiver har presset på og gjort det tøft for ansatte å være medlem, hevder hun.

– De har behandlet noen av medlemmene våre dårlig foran andre ansatte, og dermed gjort det mindre attraktivt å være fagorganisert. Særlig når man er ny i en jobb, så ønsker man ikke å gå imot ledelsen. Arbeidsgiver snakker også fagforeningen ned og tillitsvalgte får ikke lov til å snakke om fagforeningen på jobb. Vi kjenner også til at arbeidsgiver har tilbudt ansatte andre stillinger for å få dem til å melde seg ut av Fellesforbundet. Alt dette gjør det vanskelig å få dem til å melde seg inn. Mange kan føle at de vil miste jobben av å være medlem av en fagforening, hevder Solberg videre.

Merethe Solberg, leder av Fellesforbundet Avdeling 10, mener driverne av Olivia jobber mot at ansatte skal være fagorganiserte. (Fellesforbundet)

Avdelingen hun leder organiserer ansatte i hotell-, restaurant-, catering-, kantine- og utelivsbransjen, men opplever ikke slike utfordringer alle steder. Restaurant- og utelivsbransjen skiller seg veldig ut, ifølge Solberg.

– Vi har aldri de samme utfordringene i kantine- og hotellbransjen. Vi ser det oftere i utelivsbransjen. Der det er mange useriøse aktører.

– Vil du kalle eierne av Olivia-kjeden useriøse aktører?

– Når vi må streike i to måneder for en tariffavtale, vil jeg ikke kalle det en seriøs motpart, svarer hun.

Olivia i Hegdehaugsveien er én av 12 restauranter som kjeden driver rundt omkring i Norge. Her er det færre fagorganiserte ansatte enn på de andre restaurantene, forteller Adriano Capoferro, daglig leder for Olivia-kjeden. (Kari Kristensen)

Mener mange organiserte ansatte er en fordel

Adriano Capoferro, daglig leder for Olivia-kjeden, benekter at de motarbeider ansatte fra å fagorganisere seg og kaller bedriften deres «et fantastisk sted å jobbe».

– Vi er ikke av den oppfatning at det er vanskelig å være fagorganisert i Olivia, snarere tvert imot. Vi ser det som en fordel at så mange som mulig av våre ansatte er organiserte, sier han til Dagsavisen.

Videre hevder han at nesten samtlige av deres ansatte er fagorganiserte. Ved restauranten i Hegdehaugsveien erkjenner han dog at andelen er noe lavere enn ved de 11 andre restaurantene de driver i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Bodø og Lillestrøm.

– Det er noe variasjon mellom de ulike restaurantene, men det skyldes i stor grad overgang mellom sesonger og endringer i antall ansatte. Så avviket skyldes i stor grad forsinkelser i innmeldinger og utmeldinger i forbindelse med oppstart eller avgang. Jeg har ikke dagens nøyaktige oppdaterte tall for Hegdehaugsveien, men et stort antall av våre ansatte ved denne restauranten er fagorganiserte, hevder han.

