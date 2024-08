Haukland med anklager mot Høiby – var i seks timer langt avhør

– Hun har forklart seg om sine opplevelser med fysisk og psykisk vold fra Marius Borg Høiby fra den tiden de var sammen, sier advokat John Christian Elden i en pressemelding onsdag ettermiddag. I noen av tilfellene Haukland forklarte seg om, var det vitner til stede, ifølge meldingen.

Høibys forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, er gjort kjent med anklagene, men har ingen kommentarer til NTB om dem.

– Som forsvarer for Marius er det ikke mulig eller riktig av meg å kommentere enhver ny påstand eller opplysning i mediene. Vi kommer tidligst til å kommentere noe mer når politiet tar nye formelle skritt i saken, skriver Bratlien i en SMS.

Flere hendelser

Haukland møtte hos politiet i Oslo sammen med advokat Heidi Reisvang fra Elden Advokatfirma onsdag. Avhøret av varte i seks timer.

Hun erkjenner samtidig at hun burde ha avgitt sin forklaring til politiet før hun delte «deler av sin historie» i sosiale medier.

– Haukland har forklart seg om hendelser som har funnet sted både i det offentlige rom, og i deres felles hjem, sier Elden, som er oppnevnt som bistandsadvokat for Haukland.

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

Ingen anmeldelse

Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt det er behov for ytterligere avhør av Haukland.

– Haukland har ikke anmeldt noe forhold til politiet, men hun er innforstått med at det er naturlig at politiet gjennomfører en etterforskning av Marius Borg Høiby, sier Elden.

Han understreker at det er viktig for Haukland at politiet får ro til å gjennomføre sin etterforskning, og at det er politiet som avgjøre hva som eventuelt skal skje videre i saken.

Les også: Frykt før valget: – Jeg går bare ut når jeg virkelig må

Les også: – Russere glemmer ikke

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere