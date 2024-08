Medier: Bollestad beskyldte nestlederne og generalsekretæren for kuppforsøk

Flere medier – som siterer flere anonyme kilder – omtaler tirsdag den talen som ble holdt 6. august. Ifølge Vårt Land og NRKs opplysninger gikk Bollestad til frontalangrep på sin egen partiledelse, samt generalsekretær, på sentralstyremøtet.

Nestlederne Dag-Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse og generalsekretær Ingunn Ulfsten skal ifølge mediene ha forsøkt å presse Bollestad til å gå av som partileder og takke nei til gjenvalg på Stortinget.

Bollestad skal ha sagt i talen at hun var blitt presentert for et kommunikasjonsløp om sin egen avgang. Hun skal også ha følt seg presset til å takke ja til å få et slikt løp utarbeidet.

Dagen og TV 2 har begge kilder som stadfester påstandene til Bollestad.

I forrige uke skrev Vårt Land at KrF hadde mottatt et varsel mot Bollestad. Hun er sykmeldt til 31. august.

NTBs forsøk på å kommentarer fra de involverte har så langt ikke lyktes, men generalsekretær Ingunn Ulfsten svarer følgende til Dagen:

«Jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen. Som generalsekretær er jeg forpliktet til å følge våre prosedyrer for varsling. Jeg forholder meg til partidemokratiet og partiets valgte organer. Jeg vil avkrefte at dette er en maktkamp.»

