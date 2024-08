Fritt Ords Honnør til lærere for rasisme-kronikk

– Teksten har skapt debatt og tar opp viktige spørsmål som fortsatt vil bli – og bør bli – diskutert fremover, skriver Fritt Ord.

Kronikken «Vi blir anklaget for rasisme når vi underviser om rasisme» ble publisert i Aftenposten 15. mai. Den ble skrevet etter at lærerne ble anklagd på Instagram-kontoen Rasisme i Norge for å bidra til mer rasisme og fremmedfrykt gjennom undervisningen.

– De ble kritisert for å inkludere tekster i norsktimene der «n-ordet» ble brukt. Utgangspunktet for kronikken er påstander om at lærerne gjør elevene urett ved å innlemme tekster i undervisningen som beskriver rasisme og bruker belastende ord. I kronikken tar lærerne et klart standpunkt om at også tekster som er ubehagelige og vonde, har en selvsagt plass i skolen, skriver Fritt Ord.

De mener saken har skapt en debatt som angår både samfunnet og samfunnet rundt, om hvordan man skal undervise om kontroversielle temaer og skape dialog.

– Elevenes møte med skolen er et møte med samfunnet. Derfor er det svært viktig hvordan skolen og den enkelte lærer tar opp og løser disse problemstillingene, skriver de.

Les også: Varsler nye grep mot rasisme i arbeidslivet: – Mangler vilje og kunnskap

Les også: Barn på krisesenter: «Vi snakket om at vi var i fengsel, mens de var fri»