– Seksåringene må ha mer lek på skolen

– Vi skal ikke tilbake til at seksåringene skal gå i barnehagen. Men det er så viktig at førsteklassingene har mer lek enn det har vært tidligere, sier Nordtun til NTB.

Torsdag startet elevene på skolen i mange fylker, og Nordtun var selv på plass på to skoler i Trøndelag for å hilse på dem.

Mandag starter resten av landet. Da er også kunnskapsministeren og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på plass på Brynseng skole i Oslo for å møte førsteklassingene.

– Det er mange som er veldig spente. Det er mange barn og foreldre, og besteforeldre som går og grugleder seg. Det er jo en stor endring i livet, sier kunnskapsministeren.

Leken måtte vike

Før sommeren fikk regjeringen en rapport som så på hvordan det funker med seksåringer på skolen.

Oppstartsalderen ble senket fra sju til seks år for 27 år siden. Det første året skulle være lekbasert, men rapporten konkluderer med at leken har måtte vike for strukturert læring.

– De må møte en skole med mye lek i første klasse. Det fremmer læring, det fremmer samhold, det fremmer evnen til å trene på sosiale og emosjonelle ferdigheter. Det kommer de til å trenge videre i livet også, sier Nordtun.

Hun sier at mange skoler og lærere jobber veldig godt med det allerede.

– Men det kan det bli enda mer av. For det er litt store variasjoner fra klasse til klasse.

– Jeg tenker at alle skoler skal se på seg selv og tenke om de kan strekke seg enda lenger. Kan de ha enda mer lek og fysisk aktivitet inn i første klasse? spør Nordtun.

– Omfavn det utfordrende

Kunnskapsministeren har følgende råd til elevene på vei inn i det nye skoleåret:

– Omfavn det som er utfordrende. Det vil komme tider der du føler at ting er vanskelig. Enten det er sosialt eller faglig. At du føler lærerne snakker gresk. Men det er helt naturlig å kjenne på, og det går som regel over, sier hun.

Kunnskapsministeren har selv to unger i skolealder og én i barnehagen.

Oppfordrer til lærertillit

Hun oppfordrer foreldre til å holde god dialog med lærerne, men gjerne også ta noen skritt tilbake.

– Læreren vet veldig godt hvordan ditt barn fungerer i et klassefellesskap. Ha tillit til at de gjør de rette vurderingene og har de samme intensjonene som deg: Nemlig at det skal gå bra med barnet ditt, sier hun.

– Det er også viktig å bli kjent med andre foreldre i klassen. Forskning viser at barn av foreldre som har god dialog i klassen også opplever et bedre skolemiljø, sier hun.

Til høsten kommer regjeringen med en ungdomsmelding som skal stake ut veien videre for elevene i 5.–10. trinn.

– Noe av det viktigste vi trekker fram der er viktigheten av en praktisk og aktiv skolehverdag. Mer variasjon. Det blir for mye stillesitting og det blir for teoritungt.

