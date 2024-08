Ny forskning: Dette Nav-tiltaket gjør at færre blir uføre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avisene er fulle av dårlige nyheter om alle som står utenfor arbeidslivet.

Men nå forteller forskere i en ny rapport om et tiltak som de har funnet ut hjelper flere til å bli i jobb: Varig lønnstilskudd fra Nav.

Varig lønnstilskudd vil si at Nav betaler en del av lønna til en ansatt som står i jobb, men som for eksempel på grunn av sykdom ikke er like effektiv som andre ansatte.

Tiltaket er betalt av det offentlige og hjelper arbeidstakere med nedsatt helse til å bli i jobben de har.

Tiltaket kan også hjelpe folk inn i arbeidslivet.

Varig lønnstilskudd betyr enkelt fortalt at Nav betaler en del av lønna til disse arbeidstakerne.

Det er gull, både for den enkelte arbeidstakeren og for samfunnet, viser ny forskning fra Proba samfunnsanalyse.

– Uføretrygd er en dårligere løsning

Full uføretrygd er alternativet for mange av dem som får lønnstilskudd. Uføretrygd gir folk 66 prosent av lønna de hadde før de ble uføre.

Med varig lønnstilskudd får de utbetalt vanlig lønn for arbeidet sitt.

– Full uføretrygd er en dårligere løsning både for dem det gjelder og for samfunnets økonomi, fastholder samfunnsøkonom Audun Gleinsvik.

Han ledet evalueringen av varig lønnstilskudd på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Flere utenfor arbeidslivet

Tallet på folk som står utenfor arbeidslivet øker igjen, ifølge ferske tall fra Nav.

685.000 personer mellom 20 og 66 år sto utenfor arbeid eller utdanning ved utgangen av 2023, opplyste Nav i en pressemelding nylig.

Mange av dem har uføretrygd, helt eller delvis.

Flere bør få varig lønnstilskudd

Nå er det bare 4000 mennesker som får dette tiltaket fra Nav.

– Det ser ut til at varig lønnstilskudd brukes mindre enn det burde, sier Audun Glensvik til FriFagbevegelse.

En forklaring på det kan finnes i budsjettene til de lokale Nav-kontorene.

Lønnstilskudd koster

Veilederne ved de lokale Nav-kontorene bestemmer hvem som skal få varig lønnstilskudd – eller ikke – og betaler for det.

Det er et dyrt tiltak for det enkelte Nav-kontoret, nettopp fordi det er varig. Mens uføretrygd er det Nav sentralt som betaler.

– Nav-kontorene er derfor forsiktige med å bruke varig lønnstilskudd. Det fører til at flere må søke om uføretrygd, når de kunne søkt om varig lønnstilskudd, påpeker samfunnsøkonom Audun Gleinsvik.

Forskeren mener dette er et problem.

– De lokale Nav-kontorene bør ikke få avgjøre alene om folk skal søke om uføretrygd eller varig lønnstilskudd, mener han.

Han påpeker at problemet med beslutningsmyndighet og finansieringsansvar er et dilemma. Det er behov for faglig støtte i tildelingen av varig lønnstilskudd.

Samfunnet sparer milliarder

Proba samfunnsanalyse har regnet ut hva samfunnet sparer i kroner og øre på varig lønnstilskudd, sammenlignet med full uføretrygd:

I underkant av 4 millioner kroner for hver tildeling.

Hvor mye mindre effektiv?

Arbeidstakeren som får varig lønnstilskudd, beholder ordinær lønn.

Hvor mye av lønna Nav betaler som lønnstilskudd og hvor mye arbeidsgiveren skal betale for arbeidet, er det Nav-kontoret som bestemmer i et vedtak. Dette avtales mellom Nav, arbeidsgiver og arbeidstaker.

Fordelingen skal reflektere hvor mye Nav mener at arbeidstakerens produktivitet per time er nedsatt som følge av sykdom.

– Det er vanskelig å beregne. Det fins ikke veldig gode metoder for å beregne menneskers produktivitet, påpeker Gleinsvik i Proba.

50/50-fordeling er vanlig

Det er vanlig at Nav betaler 50 prosent og arbeidsgiveren 50 prosent av lønna.

Det betyr at Nav beregner at arbeidstakerens produktivitet er nedsatt med 50 prosent.

Nav kan maksimalt betale 67 prosent av lønna, og minimum 10 prosent.

