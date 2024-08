Krever stans av israelske skoleangrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For mens de norske barna gjør seg klar for skolestart til uka, står klasserommene på Gazastripen tomme.

Ifølge FNs barnefond (Unicef) er halvparten av alle skoler som blir brukt som tilfluktssted av redde palestinere, direkte rammet av israelske rakettangrep.

– Drapstallene i Gaza har nå passert 40.000 mennesker og tallene vil øke så lenge Israel kan fortsette uhindret og ustraffet, sier Anine Barg, leder for Palestinakomiteen i Oslo.

Lørdag har Palestinakomiteen samlet mange likesinnede borgere til en støttemarkering for palestinske skoleelever, lærere, professorer og studenter, som i over ti måneder har levd under bomberegnet på Gazastripen.

– Vi skal markere vår motstand mot folkemordet og mot den norske delaktigheten, sier Barg.

Utdanningsforbundet er blant organisasjonene som har banner under demonstrasjonen. Flere er opprørt over at så mange skoler har blitt rammet av israelske luftangrep på Gazastripen. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

En mild bris gir luft til de mange palestinske flaggene som vaies av oppmøtte på Youngstorget. Flere har tatt med seg plakater. To jenter ikledd tradisjonelle palestinske drakter holder en plakat hver med slagordene «Fri Palestina» og «497 skolebygg ødelagt».

Utdanningsforbundet i Oslo er blant organisasjonene som er til stede med en banner. Flere lærere er der for å vise sin støtte til kollegaer på Gazastripen.

Ifølge NTBs fotograf på stedet er det rolig, men en synlig tilstedeværelse av politi og vakter som skal passe på at alt går bra for seg.

