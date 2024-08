Forsker om Høyres Palestina-kritikk: – Uklokt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– For en liten stat er det imperativt at man har en samlet linje i utenrikspolitikken. Det er uklokt med tanke på våre nasjonale interesser at Høyre går ut og kritiserer en sånn filleting som timing, sier Neumann til Klassekampen.

For en drøy uke siden kunngjorde Israels utenriksminister Israel Katz at åtte norske diplomater som bemanner Norges representasjonskontor på Vestbredden, vil bli fratatt sin diplomatiske status.

Avgjørelsen har blitt knyttet til Norges anerkjennelse av Palestina, selv om utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) tidligere denne uken uttalte til NRK at han mener det var på grunn av et brev den norske regjeringen sendte til Den internasjonale straffedomstolen.

Mente tidspunktet ikke var riktig

Tilbaketrekkingen vakte sterke reaksjoner og ble fordømt av EU.

Høyres utenrikspolitiske talsperson, Ine Eriksen Søreide, kalte tilbaketrekkingen en overreaksjon, men påpekte samtidig at reaksjonen fører til at Norge mister muligheten til å kunne bidra til diplomatiske løsninger på konflikten.

– Selv om Høyre støtter en anerkjennelse av Palestina, mente vi at tidspunktet for anerkjennelsen ikke var riktig, sa hun til NRK.

– Ikke råd til smålig krangling

Høyre-leder Erna Solberg sa også under partilederdebatten i Arendal torsdag at de israelske reaksjonene viser at anerkjennelsen kom på feil tidspunkt.

Neumann mener kritikken er smålig og påpeker at beslutningen ble fordømt av EU.

– Med et så høyt konfliktnivå internasjonalt har vi rett og slett ikke råd til slik smålig krangel mellom partier. Dette er ikke tida for å score billige taktiske poeng, sier Neumann til Klassekampen.

