Mann løslatt etter den kraftige eksplosjonen i Oslo

Det opplyser politiadvokat Helene Setlo i Oslo politidistrikt til NTB.

– Siktede har ikke fått oppnevnt noen forsvarer, han er løslatt og han vil ikke bli fremstilt for fengsling. Årsaken til dette er at politiet har vurdert at vilkårene for fengsling ikke er oppfylt, da det ikke er fare for bevisforspillelse, gjentakelse eller unndragelse, sier Setlo.

Onsdag rykket bevæpnet politi ut til Kampen med store ressurser etter å ha mottatt melding om en eksplosjon på ettermiddagen. Et stort område ble sperret av.

Ingen personer eller bygninger ble skadet i eksplosjonen.

Senere på kvelden ble mannen i slutten av tenårene pågrepet og siktet. Politiet har ikke sagt noe om hvilke typer eksplosiver som ble brukt.

Les også: MDG-lederen: Trygve Slagsvold Vedum har skyld i Oslos gjengkriminalitet

Les også: Frykt og fordommer i Oslos gater