Hatkrim-hastemøte i Oslo: – Noen opplever at det ikke er trygt å holde hender offentlig

På møtet var både Oslo-politiet og representanter fra skeive organisasjoner til stede. Hendelsen på Tjuvholmen blir etterforsket av politiet som hatkriminalitet.

På møtet delte politiet informasjon om statusen i etterforskningen, samt hvordan de jobber for at skeive skal føle seg trygge i Oslo.

Skolebyråd Julie Remmen Midtgarden og byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug ledet krisemøte med representanter fra politiet og skeive organisasjoner i Oslo fredag. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Organisasjonene Støttegruppa 25. juni, FRI Oslo og Viken, Skeiv Verden Oslo og Østlandet, Skeiv Ungdom Oslo & Akershus og Salam møtte opp på Rådhuset for å informere om hva som er viktig for at skeive skal være trygge i Oslo.

Les også: Politiet: Ungdom skal ha kommet med hatefulle ytringer under knivangrep

– Mange opplever at det ikke er trygt

Politimester Ida Melbo Øystese i Oslo politidistrikt forteller til NTB at det er viktig for politiet å skaffe seg kunnskap og kompetanse om hvordan det er å leve som skeiv i Oslo.

– Det kom mange historier etter 25. juni-saken, med folk som ikke opplever det er trygt nok å kunne leie kjæresten sin i hånden eller kysse i offentligheten. Dette er grunnleggende menneskerettigheter, forteller Øystese.

– Det å leve et trygt og fritt liv i Norge, det er kjernen til samfunnsoppdraget til politiet. Vi skal gjøre det vi kan for at alle kan leve et godt og trygt liv her, sier hun videre.

Hun forteller at Oslo-politiet jevnlig har møtt med de skeive organisasjonene, særlig etter 25. juli terroren.

– Dette kan vi ikke bare gjøre når store hendelser skjer. Vi må gjøre det systematisk og kontrollert gjennom hele året, sier politimesteren og fortsetter:

– Jeg må berømme de som jobber i de skeive organisasjonene, som gang på gang kommer og forteller om sine erfaringer for at vi skal lære.

Forebyggende arbeid er vesentlig

Leder Marianne Gulli i organisasjonen Fri Oslo og Viken forteller til NTB at organisasjonen ønsker seg økt satsing på arbeidet mot hatkriminalitet.

– Vi mener det er viktig at politiet skal kunne etterforske og straffeforfølge flere. Vi mener det må mer kompetanse til i politiet for å kunne sikre deres arbeid med dette.

Gulli sier de jevnt over er veldig fornøyd med den kontinuerlige dialogen organisasjonen har hatt med Oslo kommune. Gulli mener det forebyggende arbeidet kommunen gjør mot hatkriminalitet er vesentlig.

– Vi har blant annet snakket om behovet for gode velferdsordninger og oppvekstvilkår som gir trygge og gode miljøer for absolutt alle, inkludert skeive.

Les også: Tonje Frøystad Garvik: – Folk snakket bak ryggen min, og tok styringen på min historie