Økonomer: Ikke rentekutt i dag – Norges Bank trenger mer informasjon

– Banken vil nok holde kortene tett til brystet. Men jeg tror den vil ha litt mer data, og da er det er naturlig at de peker mot rentemøtet i september, hvor det blir gjort en grundigere analyse av norsk økonomi. Da har banken også mer informasjon om hva andre sentralbanker rundt oss gjør, sier rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets til NTB.

Hans konklusjon er at styringsrenta blir holdt uendret i denne omgang, og at eventuelle endringer og nye prognoser tidligst kommer ved neste korsvei i september. Markedsuroen i starten av måneden og de siste to månedene med fallende inflasjon her hjemme og ute, kommer ikke til å veie tungt nok til at rentekomiteen kommer med noen nye signaler nå, tror han.

– Det er viktig for Norges Bank å vite mer om de underliggende kostnadsdriverne i økonomien og kapasitetsutnyttelsen i bedriftene, sier Knudsen.

I slutten av juni sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at det ikke ligger an til å bli rentekutt i år, og forespeilet at styringsrenta ville bli liggende på 4,5 prosent ut året. Hun poengterte dessuten at det kan bli behov for å sette renta opp hvis kapasitetsutnyttingen i næringslivet øker eller krona svekker seg.

Uventet lav inflasjon

Det har kommet informasjon siden forrige møte i rentekomiteen som isolert sett er egnet til å trekke ned rentebanen – Norges Banks prognose for renteutviklingen. Men økonomer tror likevel det er for tidlig for Bache å signalisere rentekutt – langt mindre å faktisk kutte styringsrenta – når hun kunngjør rentebeslutningen under en pressekonferanse i Arendal klokka 10 i dag:

Prisveksten har siden juni kommet inn signifikant lavere enn banken så for seg forrige gang rentebanen ble revidert.

Arbeidsledigheten er noe høyere enn Norges Bank har lagt til grunn for pengepolitikken.

Internasjonale renteforventninger har falt med 0,5 prosentpoeng. Markedet har priset inn norsk rentekutt allerede i desember

Sentralbanker hos viktige handelspartnere har enten begynt å kutte eller signalisert forestående kutt.

– Inflasjonstallene har riktignok kommet inn lavere enn ventet, men dette blir oppveid av kronesvekkelsen på nesten 4 prosent gjennom sommeren. Importert prisvekst som følge av kronesvekkelsen vil først komme til syne fra seks til ni måneder senere, poengterer sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til NTB.

Han mener derfor sentralbanken er tjent med å avvente utviklingen før den sier noe tydelig om pengepolitikken framover.

Krona bremser rentefall

Også Olsen framhever at flere makrotall siden Pengepolitisk rapport i juni isolert sett bidrar til å trekke rentebanen ned. Men den svake kronekursen er sand i maskineriet. Behovet for å ha en tydelig rentedifferanse til handelspartnerne vil trolig tvinge Norges Bank på defensiven. Det vil kunne gi den norske krona viktig drahjelp.

– Det blir litt det vi så i desember, da Norges Bank uventet satte opp renta og krona fikk litt medvind. Hvis sentralbanken er forsiktig nå, kan krona muligens styrke seg. Det handler om å skape rom for å kutte renta senere. Jeg tror banken heller venter litt ekstra istedenfor å kjappe seg, sier Olsen.

Sentralbanksjefen overrasket alle, da hun før jul satte opp renta med 0,25 prosentpoeng. Beslutningen bidro til en nær sagt umiddelbar – om enn midlertidig – styrking av kronekursen. Den samme mekanismen kan virke positivt også i dagens situasjon, mener Olsen.

Også sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom er opptatt av hva som skjer internasjonalt: – Amerikansk økonomi er kanskje svakere enn man trodde, samtidig som økonomien svekker seg i eurosonen. Det kan bety rentekutt noe tidligere – kanskje i desember, sier hun til Dagens Næringsliv.

DNB Markets tror Norges Bank holder seg til veiledningen fra juni. Da indikerte sentralbanken at renta skal holdes uendret fram til mars, noe som også er DNBs prognose, skriver valuta- og rentemegler Lena Hetland Grønsberg i en analyse.

