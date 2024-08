– Jeg lar meg ikke belære om internasjonal solidaritet av Simen Velle

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

ARENDAL (Dagsavisen): Den desidert største og viktigste partilederdebatten for ungdom skjer i år under Arendalsuka, og onsdag kveld ble det som ventet stinn brakke og høylytt applaus fra supporterne fra begge sider i Arendal kulturhus.

For det framsto som om det var to politiske idrettslag som møttes til kamp. Venstresidelaget og høyresidelaget virket påfallende samkjørte på hver sin kant, både i klimasaken, i Israel/Palestina-konflikten og i synet på norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

– Over mitt døde lik

På startstreken stilte venstresidelaget med AUF, Sosialistisk Ungdom (SU), Grønn Ungdom, Rød Ungdom og Senterungdommen. Det borgerlige motstanderlaget besto av KrF, Unge Venstre, Unge Høyre og FpU. Så samkjørte var venstresiden i at oljeproduksjonen må stoppes at de gamle Unge Høyre-ryktene om Greta Thunberg-generasjonens død virket betydelig overdrevet.

Men spesielt i synet på Israel og krigføringen i Gaza var de politiske skillelinjene mellom to lagene svært tydelige, selv om Senterungdommens nestleder Nils Forren og Unge Venstres leder Ane Breivik iblant brøt ut av rekkene med litt flere forbehold og et litt annet syn på enkelte spørsmål enn det laget de spilte på.

Og da Forren uten videre antok at en eventuell ny borgerlig regjering i 2025 straks vil melde Norge inn i EU, smalt det fra FpU-leder Simen Velle:

– Det blir over mitt døde lik! Hvis du tror at jeg eller min partileder Sylvi Listhaug har noen som helst planer om å melde Norge inn i EU, så må du tro om igjen.

– Skikkelig stolt

Men i synet på Israel og Norges anerkjennelse av Palestina som egen stat, sluttet lagene rekkene på hver sin side.

– Din regjering har anerkjent Palestina som selvstendig stat. Det har satt Norge på gangen i dette spørsmålet, sa blant andre Unge Høyre-leder Ola Svenneby til AUF-leder Astrid Hoem.

– Jeg blir flau når norske politikere ikke kjemper for et fritt Palestina, sa Hoem.

– Jeg er skikkelig stolt over å være med i et parti som har anerkjent Palestina, som viser vei og som vil gjøre mer, sa hun.

– Det er ingen i dette panelet som synes at det som skjer på Gazastripen er bra, sa FpU-leder Simen Velle.

– Alle ønsker våpenhvile, alle ønsker humanitær hjelp og at vi skal gjøre mer for å beskytte sivile liv. Men helt ærlig folkens, det som skjer på Gaza er bare en bitte liten del av all den elendigheten som fins i verden, sa Velle, og nevnte blant annet krigen i Jemen som eksempel på en glemt konflikt der de store dødstallene har kommet i skyggen av Gaza.

– Jeg lar meg ikke belære av Simen Velle om internasjonal solidaritet, repliserte Hoem.

Etterpå var supporterne Dagsavisen snakket med på gangen enige: Debatten var bra, og deres lag var best.

