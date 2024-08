NHO-undersøkelse: Nordmenn har blitt mer skeptiske til formuesskatten

– Flere skjønner at det er et problem. Færre støtter den skatten som er der, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid til NTB.

Han har akkurat fått inn resultater fra en befolkningsundersøkelse gjennomført for NHO av Ipsos i juli.

Der sier 33 prosent av rundt 1000 spurte seg helt enig i at «bedriftseiere bør ikke betale formuesskatt av verdier som ligger i bedriftene, så lenge de ikke tar ut utbytte til personlig forbruk».

Da NHO stilte samme spørsmål sommeren 2021, var 21 prosent helt enige i påstanden.

– Antallet som syns at dette er et problem øker. Jeg tror både de som er eiere, men også veldig mange som kjenner eiere, ser at dette er et problem, sier Almlid.

– Urimelig

Stadig flere mener også at «det er urimelig at bedriftseiere må betale formuesskatt når bedriften går med underskudd». I juni 2021 var 26 prosent helt enige i dette, mens andelen nå har økt til 34 prosent.

Rundt 60 prosent er helt eller delvis enige i de to påstandene.

De siste årene har det også blitt færre som er helt uenige i påstandene. Almlid tror endringene kan forklares med at folk ser hvordan regjeringens skatteskjerpelser har slått ut.

– Du mister kraften i mange bedrifter. Eierne må bruke mye av kapitalen sin på å betale en skatt som bare øker og øker. Eierbeskatningen i Norge har blitt vesentlig høyere de siste årene. Og nå er det helt tydelig at også opinionen ser dette, sier han.

Han mener formuesskatten går ut over arbeidsplasser.

– Det går utover lokalsamfunn. Når en bedrift ikke klarer å investere, så klarer man ikke å utvide bedriften, sier Almlid.

Mener debatten mangler nyanser

– Hvorfor er dere så opptatt av å få ned formuesskatten?

– Fordi våre medlemmer er veldig opptatt av dette. Nesten 4000 av våre medlemmer har nå underskrevet et opprop på at dette må bli endret.

– Spørsmålene i denne undersøkelsen kommer jo med noen premisser om at «så lenge de ikke tar ut utbytte» og «når de går med underskudd». Hvorfor har dere ikke bare spurt folk om de er for eller mot formuesskatt ?

– Denne debatten har manglet litt i nyanser. For det har vært sånn at er du for fordeling, så er du for formuesskatt. Er du for verdiskapning, så er du mot. Derfor så må vi ha med de nyansene.

– Man snakker jo mye om rikingene i Norge, men de fleste dette gjelder er vanlige bedrifter som må bruke kapitalen sin på å ta ut utbytte for å betale en skatt. Mange må låne og mange må tappe verdier i bedriftene.

– Rettferdig skattepolitikk

Tuva Moflag, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener formuesskatten bidrar til å minske ulikheter.

– Uten formuesskatten ville folk med vanlige inntekter som sykepleiere, snekkere eller lærere betalt en større andel i skatt enn de mest formuende i landet. Det skaper økt ulikhet og gir en dårligere omfordeling av de store verdiene vi skaper i fellesskap, sier Moflag til NTB.

– For oss er det viktig med en rettferdig skattepolitikk, der de med den sterkeste ryggen bærer den største børen, legger hun til.

