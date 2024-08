Opphisset debatt om formuesskatt og Sveits-farere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg kommer ikke til å fjerne formuesskatten. Skattenivået skal ligge stabilt der det ligger, uttalte næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) da hun møtte Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru til debatt tirsdag kveld.

– Jeg tror ikke det folk trenger å høre i den tiden vi står i nå, er å innføre lavere skatt for de som har mest, sa Myrseth videre.

Bru svarte at Høyre vil gå til valg neste år på å fjerne deler av den omdiskuterte formuesskatten som har sendt opp mot 100 superrike nordmenn ut av landet.

– Høyre har vært ekstremt tydelige. Vi kommer til å fjerne formuesskatten på arbeidene kapital. Det er det bred enighet om på borgerlig side, sa Bru.

– Tar livet av kunden

Med en fersk analyse fra Norsk Eiendom som bakgrunn møttes Bru og Myrseth til debatt i Arendal tirsdag.

Svært mange har valgt å bosette seg i Sveits, hjulpet til rette og lokket av svært mye lavere skattekrav enn hva de opplever i Norge. Samtidig velger andre å bli, men klager over at dagens skatt tapper bedriftene for ressurser som kunne gått til nyutvikling.

– Det staten nå gjør er å ta livet av kundene sine og det er en dårlig idé, sier administrerende direktør Ingse Galtung Døsvig i Bara Eiendom.

Familieselskapet eier og forvalter 850.000 kvadratmeter næringseiendom i Bergen til en verdi av om lag 1,8 milliarder kroner. Døsvig har ikke flyttet til Sveits men sier dagens skattesystem ikke bare tapper bedriftene, men også hindrer nødvendige klimatiltak.

Kan vri seg unna

SVs finanspolitiske talsperson Elisabeth Kaski bisto Myrseth som våpendrager da Bru og Myrseth havnet i hissig krangel om hvordan reduserte skatteinntekter eller kutt i arbeidsgiveravgiften skulle dekkes inn.

– Med Høyres forslag vil alle kunne alle organisere seg vekk fra formuesskatten. Det er 34 milliarder kroner – det er reelle penger, det er mye mer enn vi bruker på barnehager i løpet av et år, la Kaski til.

Undersøkelsen fra Eiendom Norge viser at formuesskatten under dagens regjering er økt fra 0,85 til 1,1 prosent. Ifølge direktør Tone Telle Dahl har økningen nå ført til ikke bare de superrike, dem med formue på mer enn 100 millioner. Ferskere tall viser at nå flytter også bedriftseiere med langt lavere formue.

– Formuesskatten er den mest omfordelende skatten vi har i Norge – den rammer først og fremst de superrike, og det er derfor det er så stort press på å få fjerne akkurat denne skatten, sa Kaski.

