Fire og en halv partiledere tror folk vil få bedre råd i år

Partilederne fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV svarte at de tror nordmenn i 2024 vil få bedre råd enn før.

Partileder Marie Sneve Martinussen fra Rødt rakte hånden halvveis i luften da debattleder Fredrik Solvang stilte det innledende spørsmålet i årets første partilederdebatt torsdag kveld.

– Selv om mange får lite grann bedre råd i år er det likevel langt til å ta igjen etterslepet. Det har ikke vært reallønnsøkning siden 2015, sa Martinussen.

Støre: Vendepunktet er her

Statsminister Jonas Gahr Støre erkjente at det har vært noen tunge år og tøft for mange.

– Renta er høy, og det har vært dyre varer. Det har vært utrolig viktig for oss i regjering, og for meg som statsminister, å komme til det vendepunktet som jeg snakket om for et halvt år siden. Og nå mener jeg at vi er der, sa Støre.

Leder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet var derimot ikke enig i påstanden. Hun viste til matprisene har økt og argumenterte med at det er innført toll på poteter.

– De har stått her i tre år og lovet at folk skal få det bedre, men det som har skjedd er at folk har fått redusert økonomisk handlekraft. De har økt skattene og avgiftene med 60 millioner kroner, og så deler dere det ut til noen som dere finner verdig, sa Listhaug.

Solberg: – Har ikke gjort nok

Partilederne gjorde også en håndsopprekning der de svarte på om de mener at den økonomiske politikken som føres har gitt utslag i en svak krone.

Den påstanden var MDG-lederen, Frp-lederen og Venstre-lederen enige i. Høyre-leder Erna Solberg holdt opp en halv hånd.

Det forklarte hun slik:

– Jeg mener jo at regjeringen ikke har gjort nok i denne tiden for å skape tiltro til norsk økonomi. Blant annet gjennom de økonomiske eksperimentene, store brå endringer i skattesystemet, som bidrar til at folk opplever at det å investere i Norge har en større politisk risiko, sa Solberg.

– Ikke kødd med mandatet

Statsminister Støre svarte at regjeringen jobber beinhardt for at vi skal ha en produktiv økonomi. Han advarte mot å binde kronen mot euro, slik Venstre ønsker å vurdere.

Han viste til sentralbanksjefens begrunnelse for at renta holdes uendret, en beslutning som kom torsdag formiddag.

– Jeg vil si at det hun egentlig sa, det var «ikke kødd med mandatet mitt». Og det tror jeg er klokt, fordi vi har en kronekurs som beskytter oss på at vi har en liten, veldig åpen økonomi. Dette har vært med på å sikre at vi nå har en eksportindustri som går godt, og at vi har – aller viktigst – full sysselsetting, lav ledighet og får nye folk i jobb, sa Støre.

