Leier ut brakke som studentbolig: – Overraskende stor interesse

BERGEN (Dagsavisen): – Jeg vet at mange studenter mangler en plass å bo, og siden jeg nå hadde den stående der i hagen, tenkte jeg at noen kanskje kunne være interessert i å bo i den. Samtidig kan jeg tjene noen tusenlapper, så det er en vinn-vinn-situasjon, sier Atle Børje Rolland til Dagsavisen.

Boligbrakken, som står plassert på tunet utenfor huset hans ved Grimevatnet i Fana, har fram til nå vært brukt som lager for arbeidsklær og verktøy. Men da han og kona nylig tok en ryddesjau i brakken, slo tanken ham: hvorfor ikke leie den ut som studenthybel?

– Den har både kjøkken og bad, med innlagt vann og strøm. Og et oppholdsrom for stue og seng. Et helt kurant krypinn for en student. I løpet av mine mange år i bygg- og anleggsbransjen bodde jeg selv mye i brakke, og det var helt greit, det, sier Rolland.

Bergens Tidende og Bergensavisen har også omtalt saken.

Stor interesse

Standarden må kunne sies å være enkel. På det som oppgis å være 14 kubikkmeter finner man et lite bad med toalett og dusj, en kjøkkenkrok med vask, kjøleskap og koketopp. Under to vinduer er en seng plassert, sammen med et lite bord.

Tidligere fungerte brakken som lager, men er nå klargjort for leietakere. (Privat)

Månedsleien på 5.500 kroner inkluderer strøm og internett. Og en kano til padleturer på Grimevatnet.

– Det er idylliske omgivelser, stille og fredelig, skryter Rolland.

Nabolaget består for det meste av eneboliger og to campingplasser, som for øvrig også leier ut hytter i omtrent samme størrelse og prisklasse. Men det er en kjøretur på 16 kilometer inn til Bergen sentrum, hvor de fleste studiestedene er. Likevel tok det ikke lang tid før potensielle leietakere meldte seg.

– To dager etter annonsen ble lagt ut hadde over 6500 klikket seg inn på den og 32 lagt den til som favoritt. I helgen var det to visninger, men ingenting er avklart ennå, forteller hybelverten.

– Jeg må si at det overrasket meg at det var så mange som hadde sett annonsen, at de er villige til å bo slik.

Inntrykket hans om at det er et presset boligmarked for studenter ble dermed bekreftet.

Livet i boligbrakke er enkelt, men helt greit, mener Rolland. (Privat)

– Jeg har sympati med dem, og synes det er ille at situasjonen er som den er. Det er nok et problem de må takle midt oppi alt det andre.

Rekordlang venteliste

– Det er et godt bilde på hvordan boligsituasjonen er for studenter i Bergen, mener styreleder i studentsamskipnaden Sammen, Amalie Lunde.

For hvert år blir boligmarkedet stadig trangere for studenter over hele landet. Oslo er ikke uventet byen med flest studenter i boligkø, og i begynnelsen av august sto hele 6.860 personer på venteliste.

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim opererer med en såkalt interessentliste, i stedet for venteliste. 2.763 studenter sto på denne listen, skrev NTB tidligere denne måneden.

I Bergen står det nå 3.366 på venteliste til bolig hos Sammen. Ifølge Lunde er det ny rekord. I år, som foregående år, har organisasjonen måtte lage til sovesal i kantinen med madrasser til husløse studenter.

– Totalt har 27 personer benyttet dette tilbudet fram til nå, og per i dag bor det 14 personer på sovesalen. Vi snakker nå om å åpne enda en sal, sier hun.

Sammen har cirka 5300 utleieboliger i Bergen og omegn. De fleste av de rundt 40.000 studentene bor dermed i det private markedet. Lunde er glad for at private stiller boligareal til disposisjon, men er ikke uten videre begeistret for boligbrakken.

– Det er jo en løsning, men samtidig er det trist at vi har et marked som gjør sånt nødvendig. Standarden virket ikke til å være veldig bra, heller ikke beliggenheten. Husleien var helt ok. Mest av alt sier dette noe om markedet og behovet for tiltak, konkluderer hun.

Amalie Lunde i Sammen mener boligsituasjonen for studenter i Bergen blir stadig mer prekær. (Sammen)

Bygger mer

170 studentboliger er nå under bygging og klare for innflytting neste høst. I tillegg planlegger Sammen flere nybygg.

– Vi har et stort etterslep som må innhentes. Det har gått tregt, mye fordi vi har brukt store ressurser på oppussing, men også fordi det har tatt lang tid med planprosessene i Bergen kommune. Det er forbedret nå, men det har gjort at vi er kommet bakpå.

– Samtidig har det vært vanskelig å finne passende byggeprosjekter, delvis på grunn av mindre offentlig tilskudd. Siden 2022 har tilskuddet gått ned med ti prosentpoeng. Den andelen må opp, så vi kan bygge boliger som er bedre enn brakker, slår Lunde fast.

– En varslet krise

Tall NTB har innhentet fra samskipnadsrådet, som er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, viser at tilskuddet til nye hybelenheter bevilget av regjeringen var 1.630 enheter i 2021 og 1.650 enheter i 2022 og 2023. I årets statsbudsjett foreslo regjeringen også å tildele tilskudd for 1.650 studentboliger.

Tilskuddet fra regjeringen legger grunnlaget for igangsetting av byggeprosjekter hos studentsamskipnadene. Ifølge tall for ferdigstilte prosjekter fra Samskipnadsrådet ble det ferdigstilt 857 nye hybelenheter i 2021, 1292 i 2022 og 752 i 2023.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sier til NRK at regjeringen ikke ønsker å sette et nasjonalt måltall.

– Hvis vi setter et nasjonalt måltall, kan vi risikere at det bygges for mange studentboliger enkelte steder, som blir stående tomme, mens det andre steder mangler boliger, sier Hoel til NRK.

– En varslet krise, mente SVs utdanningspolitisk talsperson Grete Wold, da Dagsavisen snakket med henne i juli.

– De som rammes hardest er de med dårlig råd og uten nettverk. Vi vet ikke hvor mange som ender med å si fra seg studieplassen fordi de ikke vet om de finner et sted å bo som de har råd til. Mangelen på studentboliger gjør at de fleste overlates til et overpriset privat marked. For mange blir «løsningen» altfor høy leie, dårlige drittleiligheter og brannfeller, utdypet Wold.

