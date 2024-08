Rekordmange har fått studentbolig – over 15.000 fortsatt i kø

Men det er håp for de vel 15.000 boligsøkerne. De siste årene har køen i begynnelsen av august blitt redusert med to tredeler innen utgangen av måneden.

Fra 1. mai til 1. august har 17.389 studenter fått studentbolig. Det er ni flere enn rekorden fra i fjor. Tallene kommer fram i en nasjonal innhenting av køtall og antall tildelte studentboliger i regi av Samskipnadsrådet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sier til NTB at han er glad for å se at tallene er noe bedre enn i fjor, men at han samtidig ser at behovet for boliger er stort. Derfor mener han det er det avgjørende å få opp byggeaktiviteten.

– Det har vært en utfordring å få nok byggeklare søknader, og flere samskipnader har de siste årene ikke klart å bygge de boligene de har fått penger til. Derfor har vi økt kostnadsrammen, noe som gjør det mulig å søke om mer tilskudd. Dette har hatt god effekt. Nå har vi rekordhøy aktivitet i byggingen av studentboliger, med over 3400 hybelenheter under bygging.

Oslo har flest i kø

Oslo er ikke uventet byen med flest studenter i boligkø. Innenfor Studentsamskipnaden SiO, som også omfatter Lillestrøm, er det 3953 studenter som har fått tildelt studentbolig siden 1. mai, men hele 6860 personer står på venteliste.

Studentsamskipnaden på Vestlandet har den nest lengste køen. Her står 3407 studenter i kø, mens 3200 studenter har fått tildelt bolig. Det store flertallet er studenter i Bergen, men samskipnaden omfatter også Førde, Haugesund, Sogndal og Stord.

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har et noe annerledes boligsystem enn andre samskipnader. De opererer ikke med venteliste, men har oppgitt hvor mange studenter som står på en såkalt interessentliste. Det er 2763 studenter som står på denne listen, mens 1955 studenter har fått tildelt bolig.

– Politikerne må ta mer ansvar

Leder Kaja Ingdal Hovdenak i Norsk studentorganisasjon er ikke overrasket over at køene er så lange som de er og henviser til «spinnville» leiepriser på det private markedet og akutt boligmangel i de store byene.

– Det er et samfunnsansvar å bygge flere studentboliger, ikke bare for at flere studenter skal få tak over hodet, men også fordi det trolig vil ha en nedkjølende effekt på det private leiemarkedet. Politikerne må ta en større del av ansvaret, både lokalt og nasjonalt, sier hun til NTB.

Boligmangelen har gjort at studentsamskipnadene har måttet ty til ulike løsninger, som midlertidige innlosjering i form av sovesal eller lokale avtaler med kommuner og hotell.

– Behovet for at sovesaler opprettes viser hvor sårt vi trenger flere studentboliger. At det i det hele tatt er nødvendig, er et resultat av at det over flere år er tilført for få studentboliger, sier Hovdenak.

