Mener han har svaret på boligkrisen: – Bygg din egen bobil

BERGEN (Dagsavisen): Og han tilføyer: – Det trenger ikke koste mer enn 50.000 kroner.

Restauranteier og altmuligmann Roger Iversen har sommer etter sommer sett på hvordan studenter peser gjennom bolig-Bergen, på jakt etter et sted å bo til studiestart.

I år er det verre enn på lenge, ifølge studentorganisasjonen Sammen. Over 3000 står på ventelister til deres utleieboliger i Bergen, noe som er en økning på 38 prosent fra samme tid i fjor. Styreleder Amalie Lunde forteller at de må børste støv av et grep de tok i 2018.

– Vi har en midlertidig kriseløsning der vi legger ut madrasser i fellesarealet på Fantoft studentby. Allerede to uker før vi åpner dette tilbudet, har flere i boligkøen meldt seg på. Da må du være ganske desperat, så det er skremmende, sier Lunde til Dagsavisen.

Studentboligkrisen bekymrer Amalie Lunde. (Sammen)

Bygger om varebil

Haugevis av studenter på hver sin madrass på kantinegulvet – det er slike scener Roger Iversen vil unngå. Han mener løsningen ligger i studentenes egne hender, der de bygger boligen sin selv.

– En gammel varebil kan enkelt bygges om til en bolig. Når den er ferdig vil den ikke se ut som en bil en gang. Et slags bobil-minihus, sier Iversen.

For å bevise teorien sin, kjøpte han tidligere i år en gammel Mercedes Sprinter. Med resirkulerte materialer fra en rivingsjobb han nylig fullførte, skal han nå i gang med å bygge både interiør og eksteriør på den gamle varebilen.

Denne varebilen skal forvandles til en liten bolig. (Birthe Steen Hansen)

– Hele utsiden av bilen vil bli dekket av panel som enkelt kan festes og demonteres. Nesten som et Ikea-møbel. Også fronten av bilen blir bygget inn, til og med hjulene vil skjules. Slik vil det se ut som et hus, og det er viktig. For å unngå stigmaet som gjerne følger det å bo i en bil.

Fasiliteter

Ivrig viser han hvordan han har tenkt.

– På den ene langsiden installerer jeg vinduer, den andre siden får en ark som bryter opp den kjedelige, lange bilveggen. På taket av bilen skal jeg bygge et soverom med skråtak. Der blir det plass til dobbeltseng og en vindeltrapp ned til stuen og kjøkkenet. Badet blir et tilbygg på utsiden, med gasstoalett. Strøm og oppvarming kan komme fra solceller og en vedovn, og isolasjonsplater legges under paneler på innsiden av bilen.

Inni her er det plass til et helt liv, mener Iversen. (Birthe Steen Hansen)

– Men dette høres ut som et prosjekt bare ingeniørstudenter vil klare?

– Nei da, det er kjempeenkelt, for du trenger ikke noe reisverk. Bilen har et sterkt karosseri som fungerer utmerket. Hele kledningen lages som et byggesett som bare monteres på plass. For en som er byggevant vil det ta fire timer. For andre vil det ta en dag. Alle kan klare det, mener Iversen.

– Mye å spare

Selv betalte han 15.000 kroner for den gamle varebilen. Med ombyggingen regner han med det hele vil ende på 50.000 kroner.

– For en student vil jo denne summen kunne betales med stipendet alene. Og etter studietiden kan man pakke sammen hele huset og selge det om man vil. Her er det mye penger å spare for fattige studenter, som må starte voksenlivet med nedbetaling av lån og bruke nesten hele lønnen på utgifter.

Interiøret i bobilen vil også ligne dette selvbygde minihuset. (Birthe Steen Hansen)

– Nja

Styrelederen i Sammen er imidlertid skeptisk til Iversens forslag.

– Nja, jeg ser en del utfordringer. For eksempel hvor huset skal stå og hvordan byggkvaliteten vil bli. Dette vil jo være en campingbil, så jeg er usikker på om det er attraktivt for studenter. Rett nok bor man trangt på en hybel, men den er fortsatt ganske mye større enn en bil. I tillegg høres det tidkrevende ut, og er det noe studenter ikke har, så er det tid, innvender Lunde.

Men hun berømmer initiativet.

– Alle ideer er gode ideer sånn som boligmarkedet er nå. Men jeg ser ikke på dette som en permanent løsning.

Kommunale krav

Bruken av varebil som skall er ikke bare for å forenkle selve byggingen, men også søknadsprosessen hos kommunen. For Iversen håper boligen kan defineres som kjøretøy, og dermed lettere få tillatelse til oppstilling.

Ifølge plan- og bygningsloven kan man ha bobil stående i to måneder på privat tomt uten å måtte søke. Skal den stå lenger, må man ha tillatelse fra kommunen.

– Vi er opptatt av om det er å regne som et tiltak eller en aktivitet som påvirker bruken av området. Det må være i tråd med den vedtatte arealplanen. Det gjelder også søknadsfrie tiltak. Plassering av flere bobiler, også på privat eiendom, kommer fort i strid med arealplan. To måneders-regelen gjelder parkering av en bobil. Dersom parkeringen er mer permanent, nærmer vi oss i stedet et mikrohus som har visse tekniske krav, sier fagansvarlig Kjell Rutledal ved Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

Gamle materialer vil få nytt liv i Iversens bobil-minihus. (Birthe Steen Hansen)

Vil dele oppskriften

1. juli trådte nye regler for mikrohus i kraft, der det ble innført en del forenklinger.

– Mikrohus er unntatt søknadsplikt dersom de er i tråd med regelverket. I Bergen kommune har vi en minstestørrelse i kommuneplanen på 35 kvadrat i bruksareal, noe som medfører at mikrohusene blir søknadspliktige. Jeg vil anbefale at man kommer innom oss for veiledning før man går i gang med slike planer, råder Rutledal.

Iversen gikk denne uken i gang med prosjektet sitt. Når han blir ferdig vil han dele erfaringene sine med andre.

– Jeg kommer til å lage en detaljert manual for hvordan man går fram. Den skal legges ut på nettet sammen med en kort instruksjonsvideo. Slik kan alle få hjelp til å gjøre dette selv, sier han.

Her har han så vidt startet på byggeprosjektet. (Privat)

