Mulig funn av utenomjordisk liv: – Stor betydning

– Dette funnet er av stor betydning da det er første gang vi oppdager en potensiell biosignatur på en planet i den beboelige sonen.

Det sier fagsjef for romforskning ved Norsk Romsenter, Pål Brekke.

Astronomer ved Universitetet i Cambridge har nemlig oppdaget spor etter gassene dimetylsulfid (DMS) og dimetyldisulfid (DMDS) på planeten K2-18b. Dette mener de at kan være tegn på liv.

– Skulle man fastslått at dette faktisk er bevis for liv der ute vil det være svaret på et av menneskehetens aller største spørsmål – er vi alene i universet?

Astronaut Jannicke Mikkelsen lander i Norge Pål Brekke er romforsker ved Norsk Romsenter, foredragsholder og forfatter. (Terje Bendiksby/NTB)

Kan finnes ikke-biologiske forklaringer

K2-18b regnes som en «hyceansk verden», som betyr at den antas å ha store hav dekket av flytende vann og en atmosfære bestående av store deler hydrogen. Den er nesten ni ganger så stor som jorda, og ligger i «den beboelige sonen», rundt en rød dvergstjerne, skriver NASA.

På jorden produseres gassen dimetylsulfid kun i biologiske prosesser, spesielt av marine mikroorganismer som alger og plankton. Derfor kan funnet indikere liv på planeten, skriver NTB.

Det var NASAs James Webb-romteleskop som oppdaget gassene. Teleskopet fanger opp lys som filtreres gjennom atmosfæren når en planet passerer foran stjernen sin. På den måten fant astronomene den kjemiske sammensetningen av atmosfæren til K2-18b.

Selv om det er sikkert at teleskopet fanget opp gassene, er det nå usikkert om de er produsert via biologiske prosesser.

– Vi kan ikke si at det finnes liv der ute fra dette. Det kan også finnes ukjente ikke-biologiske forklaringer. De samme kjemiske forbindelsene kan oppstå gjennom prosesser som ikke involverer liv, forklarer Brekke.

Dette er andre gangen man har observert tegn til liv på planeten K2-18b. (M. KORNMESSER/AFP)

– Største beviset til nå

Dette er andre gang James Webb-teleskopet har funnet gasser som forbindes med liv i atmosfæren til planeten K2-18b. Tidligere har man identifisert metangass og karbondioksid.

Dette var første gang man identifiserte organiske molekyler i atmosfæren til en eksoplanet, altså en planet som går i bane rundt en annen stjerne enn sola, skriver Universitetet i Cambridge.

Likevel poengterer astronomene at de trenger mer data for å bekrefte funnet, skriver BBC.

– Dette er det største beviset på at det finnes liv der ute til nå. Vi kan bekrefte dette i løpet av ett til to år, sier hovedforsker Nikku Madhusudhan til BBC.

Funnene tilsier at mengden gass i atmosfæren til K2-18b er flere tusen ganger høyere enn mengden vi finner i atmosfæren til jorda, forklarer Madhusudhan.

– Så hvis vi har rett, vrimler det av liv på denne planeten, sier han til BBC.

Britain Exoplanet Nikku Madhusudhan er professor i astrofysikk på Instituttet for Astronomi ved Universitetet i Cambridge. (Atlantic Studios via AP/AP)

Ennå ikke sikkert

Ifølge Universitetet i Cambridge er det per nå 0,3 prosent sjanse for at funnet skjedde ved en tilfeldighet. For at det skal regnes som en vitenskapelig oppdagelse, må det være under 0,00006 prosent sjanse for at det skjedde ved en tilfeldighet.

I første omgang må observasjonene undersøkes nøye, og det vil bli gjort flere observasjoner og helt uavhengige analyser, forklarer romekspert Pål Brekke.

– Man må utelukke andre forklaringer før man kan si med sikkerhet at man har funnet bevis for utenomjordisk liv, sier han.

Dersom observasjonene stemmer, vil det også sannsynligvis være snakk om mikroorganismer som ligner dem vi ser i havet på jorda, legger han til.

Han mener likevel at det ville vært merkelig om det ikke er, har vært, eller vil oppstå liv andre steder i universet. Han viser til at det finnes flere hundre milliarder stjerner bare i vår egen galakse, som ser ut til å ha hver sine planeter rundt seg. I tillegg finnes det flere hundre milliarder observerbare galakser.

– Men på grunn av de enorme avstandene er det mindre sannsynlig at vi klarer å få kontakt med eventuelle sivilisasjoner der ute, sier han.

