Ordførere kjemper fortsatt om Nato-base

Luftforsvarets har anbefalt Rygge som plassering av det nye Nato-senteret i Norge, men i et gradert dokument NRK har fått tilgang til, anbefaler forsvarssjef Eirik Kristoffersen Reitan utenfor Bodø som ny Nato-base.

– Jeg tror det blir svært vanskelig, om ikke politisk umulig, for regjeringen å gå imot Forsvarssjefens anbefaling, er Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) umiddelbare kommentar til Dagsavisen.

– For at Natos nye luftkommandosenter i Norge skal fungere, må man ha bemanning. Det gjøres best ved Rygge, sier Råde-ordfører René Rafshol (H), som blankt avviser at Østfold har gitt opp kampen om å få Nato-senteret til fylket.

Luftbåren kom forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) til Rygge militære flyplass i mars til Østfold. For å sjekke en eventuell plassering av Natos nye luftkommandosenter i Norge. Uka etter gikk turen til Bodø. (Tomm Pentz Pedersen, NTB)

Avklaring før sommeren

Nato har to felles luftoperasjonssentre, ett i Tyskland og ett i Spania. I midten av februar 2025 ble det bestemt at det tredje Nato-senteret (CAOC) skal plasseres i Norge. Tre regioner ble lenge diskutert som aktuelle; Nord-Norge, Trøndelag og Østlandet. I midten av mars bekreftet Forsvarsdepartementet at Ørland flystasjon ikke var en aktuell plassering. Igjen står Rygge i Østfold og Bodø i Nordland.

---

Dette er saken:

Nato har besluttet at det tredje luftoperasjonssenteret (CAOC-senter) i alliansen skal etableres i Norge. Nå er det ett i Tyskland og ett i Spania.

Luftoperasjonssenteret vil ha ansvaret for planlegging og ledelse av luftoperasjoner i Norden og Nord-Europa.

To steder står igjen som aktuelle lokasjoner: Rygge og Bodø.

Luftforsvarets har anbefalt Rygge.

Forsvarssjefen har anbefalt Bodø som ny Nato-base.

Det skal tas stilling til lokalisering av luftoperasjonssenteret i forkant av Natos forsvarsministermøte i juni 2025.

---

I begynnelsen av mars fikk Aftenposten innsyn i Luftforsvarets anbefaling av Rygge som det beste alternativet for Natos nye luftkommandosenter. En måned senere kunne NRK vise til forsvarssjefens anbefaling om å legge senteret til Bodø.

Fredag 14. mars besøkte forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) Rygge militære flystasjon.

– Avgjørelsen om hvor senteret kommer til å bli plassert vil bli gjort med bakgrunn i mange elementer. Det er mye som spiller inn – eksempelvis kostnader, hva forsvaret mener, tilgang på personell og militærfaglige råd. En helhetsvurdering, som dermed også blir en politisk beslutning, sa Sandvik til Dagsavisen om aktuelle lokasjoner for den nye Nato-basen, og vektla:

– Dialogen med Nato blir viktig underveis og hva forsvarssjefen mener.

Avgjørelsen om hvor det nye Nato-senteret i Norge skal plasseres er forventet å komme før sommeren.

– Det er planlagt å ta stilling til lokalisering av luftoperasjonssenteret i forkant av Natos forsvarsministermøte i juni, sier Marte Gerhardsen, statssekretær i Forsvarsdepartementet til Dagsavisen.

– Reitan og Rygge er begge gode kandidater som kan innfri Natos krav. Nato vil fremover utrede krav til innretningen av luftoperasjonssenteret og en milepælsplan for etableringen. Forsvarssjefens fagmilitære råd og dialog med Nato er – som alltid – viktige innspill til vurderingene regjeringen gjør om lokalisering og nasjonal understøttelse til Nato. Vurderinger rundt lokalisering må gjøres i en helhet, og det er en rekke faktorer som må veies opp mot hverandre, legger Gerhardsen til.

Les også: Stoltenberg om russisk Nato-trussel: – Det er de som er der ubedt

– Bodø er et naturlig valg

Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) mener både Bodø og Rygge ivaretar alle Natos krav til plassering av det tredje Nato-senteret (CAOC) – men at en etablering i Bodø sikkerhetspolitisk vil markere styrke fra Nato i nord, og øke vår sikkerhet.

– Både langtidsplanen for Forsvaret og Forsvarssjefen peker mot nord i forbindelse med etableringen av Natos CAOC-senter. Tidligere forsvarsminister Gram har nettopp offentliggjort sine vurderinger, som også konkluderte på Bodø, sier Ingebrigtsen og fortsetter:

– Det norske luftoperative senteret (JAOC) driftes i dag fra Bodø og Sørreisa. En etablering på Rygge innebærer at ca. 170 årsverk må flyttes fra nord til sør. Vi har betydelig med militær infrastruktur og høy militær kompetanse som kan brukes til nasjonens beste. Hvorfor endre noe som fungerer ypperlig?

Bodø2024 – Europeisk kulturhovedstad Ordfører i Bodø Odd Emil Ingebrigtsen (H). (Jan Langhaug/NTB)

Ordfører Ingebrigtsen trekker også fram at en etablering av Natos CAOC-senter i Bodø vil gi synergieffekter til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), som ligger i fjellanlegget på Reitan, en halvtimes kjøretur fra Bodø.

– Jeg mener Bodø er et helt naturlig valg og håper regjeringen tar en klok avgjørelse om permanent etablering av Natos luftkommandosenter i Bodø, for å skape ro i en uforutsigbar tid, sier Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) og håper en snarlig avgjørelse:

– Avgjørelsen bør komme snarest mulig. Det er uforutsigbare tider og det er på tide å lande denne saken.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Østfold-ordførere gir ikke opp

Selv med forsvarsminister Tore O. Sandviks (Ap) uttalelser under besøket på Rygge, og forsvarssjefens anbefalinger om Bodø som plassering for Natos nye luftkommandosenter, har verken Råde-ordfører René Rafshol (H) eller Mosse-ordfører Simen Nord (H) planer om å gi opp lokaliseringskampen.

– Når vi leser begrunnelsen til forsvarssjefen eller tidligere forsvarsminister så bruker de argumenter som ikke har noe med CAOC-en å gjøre. Nato har aldri sagt noe om samlokalisering med Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), eller distriktspolitikk – som tidligere forsvarsminister bruker som argument. Det skal være en Nato-base. Nato peker på Rygge, og det blir rimeligere for Norge og Nato ved å legge luftkommandosenteret til Rygge, sier Østfold-ordførerne samstemt og fortsetter:

– Vi er glade for at luftforsvaret, de nordiske landene og Nato peker på Rygge. Vi er ikke overrasket over at forsvarssjefen peker på Bodø. Det har han gjort i nesten 18 måneder.

I midten av mars tok ordfører i Moss, Simen Nord (H) og fylkesordfører i Østfold, Sindre Martinsen-Evje (Ap) imot forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) på Rygge militære flyplass i Østfold. (Tomm Pentz Pedersen)

Lokalt og regionalt har det blitt jobbet tverrpolitisk for å få det nye luftkommandosenteret plassert på Rygge.

– Vi jobber fortsatt tett med Østlandssamarbeidet, Oslo-regionen, Østfoldrådet, fylkesordfører, ordførere i Vestby, Moss, Våler og Råde, samt administrative krefter i fylke. Jeg er stolt av at regioner og kommuner som bosetter tre millioner mennesker støtter Rygge, konstaterer Råde-ordfører René Rafshol (H).

René Rafshol (H), ordfører Råde kommune. (Kenneth Stensrud)

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)

Forsvarsekspert: – Det er fordeler og ulemper ved begge alternativene

I midten av mars spurte Dagsavisen professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, hvor han tenker Natos nye luftkommandosenter bør plasseres i Norge.

– Jeg mener ingen ting, var Tormod Heiers umiddelbare svar. Før han fortsatte:

– Det er fordeler og ulemper ved begge alternativene. Men det som er viktigst er senterets evne til å overleve et russisk missilangrep. Og overlevelsesevnen er bedre på Rygge enn i Bodø siden Bodø er tettere på den russiske nordflåtens primære operasjonsområde. Rygge vil få mer beskyttelse fra et samlet luftforsvarssystem med forgreninger til Tyskland, Danmark og Sverige. Personellmangelen er en strategisk sårbarhet som kan risikere å bli veldig stor i årene som kommer. Rekruttere, beholde og videreutvikle kompetent personell er lettere i tettbygde strøk enn i Utkant-Norge.

Les også: Nytt Nato-senter: To steder igjen i kampen

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)