Dårligste TV 2-måling for Høyre på over to år

I målingen er det et klart borgerlig flertall med 90 mandater mot 79 på rødgrønn side, skriver TV 2.

TV 2s ekspert Terje Sørensen forteller at selv om ting ser bra ut for høyresiden, så ser målingen sterkere ut for dem enn det egentlig er.

– Mandatmessig kommer de godt ut fordi Rødt lander under sperregrensen for første gang på ett år, mens alle de borgerlige partiene er over grensen, sier Sørensen.

På målingen faller Høyre 0,5 prosentpoeng til 24,4 prosent – mer enn 7 prosentpoeng lavere enn de målte samme tid i fjor. Ifølge Verian som har gjennomført målingen, er dette den dårligste TV 2-målingen Høyre har gjort på to og et halvt år.

Høyre-leder Erna Solberg forteller at hun tror trenden dels skyldes at Frp gjør det bedre.

– Det er helt avgjørende for oss at også skjer. Alle partier på borgerlig side må gjøre det litt bedre enn vi har gjort til nå for å få borgerlig flertall, sier Solberg.

---

Slik ser tallene for partiene ut (endring):

Høyre 24,4 (-0,5), Ap 21,1 (-1,3), Frp 16,3 (0,7), SV 10,3 (-0,8), Sp 5,9 (1,5), Venstre 5 (-0,8), KrF 4,7 (1,2), MDG 4,5 (0,7), Rødt 3,8 (-1,2), INP 1,7 (0,2), andre 1,4 (-0,6).

Mandatfordelingen er som følger: Høyre 44 (8), Ap 41 (-7), Frp 29 (8), SV 18 (5), Sp 11 (-17), Venstre 9 (1), MDG 8 (5), KrF 8 (5), Rødt 1 (-7), INP 0, andre (-1).

Undersøkelsen er utført av Verian blant et utvalg på 1000 personer fra hele landet. Usikkerhetsmarginen er mellom +/-1,4 og +/-2,8 prosentpoeng.

---