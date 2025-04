Politiet mistenker at Betew kan ha blitt lurt inn i drapsfelle

Søndag obduseres drepte Betew, her får politiet flere svar på hva han ble utsatt for drapskvelden skjærtorsdag.

Politiinspektør Grete Metlid forteller til VG at politiets hovedteori er at drapet skjedde som et ledd i en pågående konflikt, og at Betew kan ha blitt lurt inn i en felle.

– Ja, det er jo absolutt noe som kan ha skjedd, sier hun til avisen.

Flere medier har erfart at den drepte Nokas-raneren ble påført andre skader enn bare fra et skytevåpen.

– Vi kommer ikke til å si noe ytterligere om skader på avdøde før den foreløpige obduksjonsrapporten er klar, sier Metlid til Aftenposten.

Hun opplyser videre at de har gjort interessante funn på åstedet, men vil ikke kommentere disse av etterforskningshensyn.

