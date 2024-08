Gonorésmitten øker blant unge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tallene tyder på at det kan bli et nytt rekordår for gonorésmitte, melder Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO).

De har innhentet tall fra FHIs Meldingssystem for smittsomme sykdommer, som viser at det per 31. juli 2024 er totalt 1703 personer som er rapportert med gonorésmitte. 1191 er menn, og 512 er kvinner.

Tallene utgjør en økning fra samme periode i fjor, da det var 1656 personer (1044 menn og 612 kvinner) registrert med smitte.

2023 endte med å bli et rekordår for gonorésmitte med totalt 2988 tilfeller. Og 2024 ligger altså foran foreløpig.

– Det som er spesielt bekymringsverdig er at gonoresmitten ser ut til å øke blant norske ungdom i aldersgruppen 20–29 år. Tallene kan være påvirket av at folk har blitt flinkere til å teste seg, men dessverre ser det ut til at bruk av kondom blant de yngste er for dårlig, sier Kaja Marienborg, bioingeniør og universitetslektor på bioingeniørutdanningen ved Oslo Met, i en pressemelding.

Ifølge NITO har det de siste årene vært en økning i smittetilfeller over sommeren.

– Det er gjerne slik at det kommer en økning i smittetilfeller over sommeren, etter ferie, festivaler og utenlandsopphold. Og nå går vi snart rett inn i studiestart og fadderuker på universiteter og høyskoler. Det er derfor viktig å jobbe videre for å få begrenset smittespredningen av gonoré og klamydia, sier Marienborg.

