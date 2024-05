Smittevernoverlege: Spredningen av gonoré ute av kontroll

– Hvis vi ikke får bedre kontroll over den økte gonorésmitten kan dette igjen føre til at vi får en økning av ufrivillige barnløse om noen år, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik i Bergen kommune i en pressemelding.

Hun slår fast at «det er en gonoréepidemi i Norge» og uttalte i forrige uke at smittespredningen er ute av kontroll. Det er særlig aldersgruppen 20–29 år som har en økning i smitte, og kvinner og menn som har sex med menn er mest utsatt, skriver TV 2.

– Selv om Oslo ligger dårligst an på landsbasis, er vi ikke mye bedre i Bergen. Vi har ikke kontroll på smittesituasjonen, sier Voltersvik.

I 2023 ble totalt 2985 personer smittet med gonoré, mot 1857 personer i 2022 og 555 personer i 2021, meldte Folkehelseinstituttet tidligere i vår.

Gonoré smitter gjennom seksuell kontakt via slimhinner i kjønnsorganene, hals eller endetarm. Smitterisikoen ved et ubeskyttet vaginalt samleie med smittet partner er 50–70 prosent for kvinner og 20–30 prosent for menn. Gonoré kan, dersom ubehandlet, være smitteførende i flere måneder. Omtrent halvparten av alle kvinner som får gonoré, har ingen symptomer. Derimot får menn vanligvis symptomer.

Å bruke kondom er det eneste som beskytter mot smitte.

