Ekspertgruppe skal utrede tiltak for barn og unge som begår kriminalitet

– Barn som begår alvorlig kriminalitet, faller ofte mellom flere stoler fordi de ikke skal straffes som voksne, men heller ikke kan ivaretas fullt ut av barnevernet. Regjeringen vil tette dette gapet og setter ned en ekspertgruppe for å finne nye tiltak og rammene for et eventuelt nytt bo- og rehabiliteringstilbud, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Såkalte Nasjonale Trygghetshus kan dermed være aktuelt for unge kriminelle.

Ekspertgruppen skal ledes av statsforvalter i Innlandet Knut Storberget, og fristen for arbeidet er 1. mars 2025. Samtidig skal en ekspertgruppe identifisere tiltak for bedre forebygging av kriminalitet blant unge. Mandat og sammensetning av denne ekspertgruppen blir ferdigstilt i løpet av kort tid, opplyser regjeringen.

