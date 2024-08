Politiet med forebyggende tiltak under Arendalsuka

– Først og fremst skal vi ha en positiv tilstedeværelse og vise at vi er der for å gjøre arrangementet trygt for deltakere og publikum. Men vi har selvsagt våre forebyggende tiltak og vi må ta høyde for at uønskede hendelser kan skje, sier stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt til Agderposten.

– Vi ønsker å forhindre at folk tar med seg kniver eller andre farlige gjenstander inn der det er mye folk, sier innsatsleder Knut Inge Haugesten i Agder politidistrikt.

Politiet innfører visitasjonskontroll av enkeltpersoner basert på stikkprøver og informasjon de har tilegnet seg. De har også etablert et luftrestriksjonsområde over byen. Mange gater vil sperres av, og politiet kommer til å være til stede både i uniform og sivilt.

– Vi skal ha god beredskap og kunne reagere svært raskt dersom noe skjer, sier Arnesen, som samtidig oppfordrer publikum om å tipse politiet dersom de oppdager mistenkelige gjenstander eller personer med unormal atferd.

Han sier politiet ikke har mottatt noen konkrete trusler i forkant av årets arrangement.

